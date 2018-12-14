Заммэра столицы Владимир Ефимов отметил рост объема инвестиций в основной капитал Москвы

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В структуре финансирования инвестиционной деятельности увеличилась доля собственных средств предпринимателей.

Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал в Москве за девять месяцев 2018 года составил 1,2 трлн. рублей, из них 73% составила доля внебюджетных поступлений. По сравнению с тремя кварталами прошлого года рост составил свыше 5,5%.

По словам Владимира Ефимова, доля финансовых вложений бизнеса растет благодаря тому, что в столице действует программа по налоговым льготам и субсидиям для бизнеса. Сэкономленные таким образом средства предприниматели вкладывают в расширение и развитие предприятий. Основные сферы вложений, как отметил Владимир Ефимов, это транспортные средства, аппаратура, объекты интеллектуальной собственности.