МЭЦ помогает столице развить свой экспортный потенциал

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Свыше 40 процентов объемов общероссийского экспорта приходится на столицу. Московские компании продают свои товары и услуги в 189 стран. На сегодняшний день самыми крупными партнерами города в сфере экспортных поставок являются Индия, США, Белоруссия и Казахстан.

Большую роль в развитии экспортного потенциала столицы играет Международный экспортный центр, оказывающий значительную финансовую, информационную и организационную поддержку столичным экспортерам, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

В числе основных проектов МЭЦ – Московская школа экспортера и программа «Сделано в Москве». В сферу деятельности Московской школы экспортера входит организация бесплатных тренингов, семинаров, круглых столов и обучение по связанным с экспортом отраслям для начинающих и опытных компаний-экспортеров столицы. Под брендом «Сделано в Москве» столица представляет свою продукцию на российских и международных выставках.

«Москва входит в число крупнейших городских экономик мира. Как международный интеллектуальный и финансовый центр, столица делает ставку на несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2017 года экспортная выручка московских компаний только в этом сегменте достигла почти 25 миллиардов долларов», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Важные направления поддержки экспортеров — помощь с выходом на новые рынки и повышение их конкурентоспособности за счет выстраивания кооперационных цепочек. Кстати, именно кооперация технологичного бизнеса — одна из главных задач создаваемого в Москве инновационного кластера», - добавила она.