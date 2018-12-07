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ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Пятница, 07 Декабря 2018 15:56
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Фото из открытых источников

Регулятор попросил малые банки найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут затронуть их работу с платежными системами Visa и MasterCard.

 

Центробанк разослал малым банкам письмо с рекомендацией найти запасного партнера по обслуживанию карт. Подобная мера, утверждают «Ведомости», рассчитана на случай отключения кого-то из нынешних партнеров таких банков.

 

Малые банки зачастую работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк. ЦБ, отмечает РБК, таким образом может не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.

 

Представитель ЦБ подтвердил изданию рассылку подобных рекомендаций, подчеркнув при этом, что они не носят обязательного характера. Несколько получателей таких писем рассказали, что регулятор рассылал письма с требованием разработать план обеспечения бесперебойности расчетов в начале осени, однако о конкретных мерах в рассылке речи не шло.

 

Представитель Промсвязьбанка в разговоре с «Ведомостями» пообещал следовать рекомендациям Центробанка. Представитель ВТБ в свою очередь указал, что его программа спонсорской поддержки «хорошо себя зарекомендовала».

 

Опрошенные газетой банкиры полагают, что такими мерами финансовый регулятор страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от международных платежных систем Visa и Masterсard, как уже происходило в 2014–2015 годах.

 

В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт. Однако ограничения начнутся за пределами страны, так как в других странах карты работать не будут.

 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в следующем году американские санкции против России усилятся и Вашингтон введет новые ограничения против как минимум двух российских кредитных организаций. Он не уточнил, какие именно банки может затронуть новая санкционная кампания, но при этом добавил, что ситуация «тревожная, но не критичная».

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги банк
 

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