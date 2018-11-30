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Обзор экономистов Coface по Брекситу: чем может обернуться для Еврозоны политический кризис в Британии?

Пятница, 30 Ноября 2018 14:51
Обзор экономистов Coface по Брекситу: чем может обернуться для Еврозоны политический кризис в Британии? Фото из открытых источников

19 ноября стало известно, что все 27 стран ЕС поддержали проект договора по выходу Великобритании из Еврозоны, предложенный Терезой Мэй и ранее одобренный британским правительством. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Теперь Терезе Мэй предстоит, пожалуй, самое трудное: заручиться поддержкой парламента. Не исключено, однако, что кабинету премьер-министра и парламентариям не удастся достигнуть единства, что может обернуться серьезными последствиями не только для Британии, но и для ее торговых партнеров.

 

Ключевые условия проекта соглашения, предложенного Мэй

 

Предложенное соглашение предполагает, что Великобритания останется членом европейского таможенного союза и единого торгового пространства на весь срок переходного периода – до тех пор, пока не будет заключен новый торговый договор.

 

Из-за опасений, что Британии и ЕС не удастся договориться до 29 марта 2019, переходный период был продлен до 31 декабря 2020. Если договоренность не будет достигнута и к этой дате, совместный комитет, состоящий из представителей Британии и ЕС, сможет продлить переходный период.

 

Если по окончании переходного периода ЕС и Британия не согласуют новый режим сотрудничества, стороны на неопределенный срок образуют таможенный союз («единую таможенную территорию»). Эта мера – своего рода подушка безопасности, созданная, чтобы не допустить возникновения «жесткой» границы между Британией и Северной Ирландией в случае, если новый договор не будет подписан к установленной дате. Таможенное соглашение будет действовать в отношении всех категорий товаров, кроме рыбных продуктов, а срок его действия будет установлен совместным комитетом.

 

В течение переходного периода Британия и ЕС будут вести переговоры об условиях нового постоянного торгового соглашения. Также проект предложенного Мэй договора предполагает, что на весь срок переходного периода Великобритания будет де-факто оставаться членом Евросоюза со всеми вытекающими правами и обязательствами. Можно предположить, что в какой-то мере задача предложенного соглашения – отодвинуть крайний срок для определения окончательных условий сделки и сохранить статус-кво до того момента, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая как Британию, так и ЕС.

 

Экономические риски для Еврозоны

 

Сразу после того, как текст соглашения Британии и ЕС был опубликован, целый ряд сторонников «жесткого» (бездоговорного) брексита призвал объявить Терезе Мэй вотум недоверия, подразумевающий отставку. Впрочем, на данный момент четкой альтернативы политическому курсу Мэй нет, поэтому отставка вряд ли грозит ей даже в том случае, если ее противники соберут 48 голосов парламентариев-тори, необходимые для инициации голосования по вопросу отстранения от должности.

 

Провести проект соглашения с ЕС через британский парламент Терезе Мэй будет непросто: Лейбористская партия, Шотландская национальная партия, Демократическая юнионистская партия и даже 50 парламентариев из числа консерваторов – партии самой Мэй – уже пообещали, что выступят против соглашения. Иными словами, Мэй предстоит не только добиться поддержки от большого числа членов других партий, но и преодолеть раскол в собственной. Провал проекта соглашения в парламенте будет означать, что правительство во главе с Терезой Мэй должно будет в течение трех недель подготовить новый проект договора с ЕС, фактически же такой провал будет неформальным вотумом недоверия Терезе Мэй и ее кабинету.

 

Если парламент не поддержит предложенный Мэй проект соглашения, в Британии разразится политический кризис, который может обернуться для страны непредсказуемыми последствиями. Так, например, могут быть инициированы досрочные выборы. Их может запустить сама Мэй или парламент, если большинство проголосует за объявление вотума недоверия правительству.

 

В случае, если 29 марта будет принято решении о выходе Британии из ЕС без сделки – о «жестком» брексите – экономика страны может серьезно пострадать. Так, в случае жесткого брексита можно прогнозировать снижение индекса предпринимательской уверенности, ослабление фунта, снижение объемов личного потребления, рост торговых пошлин, рост импортируемой инфляции, снижение объемов экспорта и перебои в цепях поставок. Особенно сильно пострадают автопром, розничная торговля, агропромышленный комплекс, пищевой сектор и строительная отрасль. Волны британского кризиса могут докатиться даже до Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Скандинавии и стран Восточной Европы, в которых значительная доля ВВП приходится на экспорт торговлю с Британией.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости брексит
 

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