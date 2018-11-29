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Опубликованы результаты исследования «Розничный экспорт товаров через интернет 2018»

Четверг, 29 Ноября 2018 11:49
Опубликованы результаты исследования «Розничный экспорт товаров через интернет 2018» Фото из открытых источников

Агентством Data Insight и компании eBay было проведено масштабное исследование, согласно которому столица Росси заняла первое место по количеству экспортируемых товаров за границу.

 

Москва с показателем в 196 баллов обогнала Санкт-Петербург и целую Саратовскую область, такую информацию опубликовал новостной портал MOLNET.RU.

 

«Экспортные успехи столицы во многом связаны с усилиями Правительства Москвы по развитию этого сектора торговли и в целом по поддержке компаний, выпускающих продукцию для международных рынков. Важную роль играет Московский экспортный центр», – так считает заммэра Москвы, Наталья Сергунина.

 

Согласно опубликованным в исследовании данным, с 2016 по 2018 год объем розничной онлайн-торговли за границу вырос в 1,7 раза, что равно примерно 746 миллионам долларов.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости экспорт
 

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