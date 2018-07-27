В Грозном запустили программу цифровизации на основе технологий блокчейн

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Два пилотных проекта ВЭБа, позволяющих автоматизировать управление ЖКХ и арендой муниципальной собственности, стартовали в городе Грозном. Как заявил мэр столицы Чечни Ибрагим Закиев, в регионе запущена программа цифровизации.

Руководители региона в сотрудничестве с Центром блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБ (https://commune.digital/) разработали платформенные решения на распределенных реестрах. Это позволит оптимизировать широкий спектр услуг для граждан, фиксировать договорные обязательства, а также сделать начисления и списание плат по ЖКХ абсолютно прозрачными.

Первый экономический эффект от действия пилотных блокчейн проектов можно будет увидеть через 3-4 месяца, рассказал Руслан Алисултанов, исполняющий обязанности заместителя мэра города Грозного. Предполагается, что экономия затрат на администрирование процессов по заявленным направлениям составит до 20%. В дальнейшем планируется расширить действие блокчейновых решений на другие сферы.

Владимир Демин, глава Центра блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБ, рассказал, что была поставлена задача создать удобную, понятную и прозрачную ГИС ЖКХ, которая не только покрывала бы широкий спектр базовых сервисов, но и минимизировала количество посредников и исключила злоупотребления. Никита Подставкин, директор управления проектов Центра инноваций ВЭБ, отметил, что разработанные решения направлены на снижение затрат на администрирование договоров аренды и перевод всех процессов в автоматический режим.