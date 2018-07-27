Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Макроэкономика» В Грозном запустили программу цифровизации на основе технологий блокчейн

В Грозном запустили программу цифровизации на основе технологий блокчейн

Пятница, 27 Июля 2018 16:49
В Грозном запустили программу цифровизации на основе технологий блокчейн Фото из открытых источников

Два пилотных проекта ВЭБа, позволяющих автоматизировать управление ЖКХ и арендой муниципальной собственности, стартовали в городе Грозном. Как заявил мэр столицы Чечни Ибрагим Закиев, в регионе запущена программа цифровизации.

 

Руководители региона в сотрудничестве с Центром блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБ (https://commune.digital/) разработали платформенные решения на распределенных реестрах. Это позволит оптимизировать широкий спектр услуг для граждан, фиксировать договорные обязательства, а также сделать начисления и списание плат по ЖКХ абсолютно прозрачными.

 

Первый экономический эффект от действия пилотных блокчейн проектов можно будет увидеть через 3-4 месяца, рассказал Руслан Алисултанов, исполняющий обязанности заместителя мэра города Грозного. Предполагается, что экономия затрат на администрирование процессов по заявленным направлениям составит до 20%. В дальнейшем планируется расширить действие блокчейновых решений на другие сферы.

 

Владимир Демин, глава Центра блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБ, рассказал, что была поставлена задача создать удобную, понятную и прозрачную ГИС ЖКХ, которая не только покрывала бы широкий спектр базовых сервисов, но и минимизировала количество посредников и исключила злоупотребления. Никита Подставкин, директор управления проектов Центра инноваций ВЭБ, отметил, что разработанные решения направлены на снижение затрат на администрирование договоров аренды и перевод всех процессов в автоматический режим.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости блокчейн
Главное за сутки
Суд заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев Суд заочно арестовал сбивших Су-25 Романа Филипова сирийцев Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест трех граждан Сирийской Арабской Республики, обвиняемых по делу о гибели командира штурмовика Су-25 майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории. Об этом сообщили в…
Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
Какова вероятность новых санкций против России? Какова вероятность новых санкций против России? Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года. Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого,…
Читайте также
Владимир Ефимов объяснил, как столичная экономика конкурирует с экономиками мировых мегаполисов Владимир Ефимов объяснил, как столичная экономика конкурирует с экономиками мировых мегаполисов В столице РФ торжественно открыли Московский урбанистический форум 2018. Участие в мероприятии принял глава городского ДЭПиР Владимир Ефимов. Он выступил на сессии «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?», рассказав…
В Кремле нашла способ минимизировать риски мировой экономики В Кремле нашла способ минимизировать риски мировой экономики Российская Федерация создает "подушку безопасности", позволяющую минимизировать большую часть рисков, актуальных для мировой экономики. Такое заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", сделал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. По словам начальников…
Началась загрузка ядерного топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС Началась загрузка ядерного топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС Построенный для энергоснабжения Чукотки плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" готовится к началу эксплуатации — в данный момент производится загрузка ядерного топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС. Об этом рассказали…
Тема дня
Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"? Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в меж...

Фото
Тайный пляж островов Мариета Тайный пляж островов Мариета

Плайя-дель-Амор, более известный как Скрытый пляж, является отличительной чертой островов Мариета, р...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США
"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа "Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

 

Бизнес и производство
Лицензия на источники ионизирующего излучения Лицензия на источники ионизирующего излучения
Представление об источниках ионизирующего излучения (ИИИ) дают широко распространенные в медицинской практике приборы: томографы различных типов и рентгеновские аппараты. С другой стороны, понятие ИИИ гораздо шире, и включает в себя другие разновидности источников, как природного, так и техногенного происхождения. Например, сюда же можно отнести разного…
Изделия из композитных материалов: легки в использовании, но сложны в изготовлении Изделия из композитных материалов: легки в использовании, но сложны в изготовлении
Изделия из композитных материалов (многокомпонентных) очень прочно вошли в нашу жизнь. Люди используют их повсеместно и ежедневно, не задумываясь над тем, какой сложный процесс эти изделия проходят, прежде чем выйти в свет. Из композиционных материалов изготавливаются всем известные элементы тюнинга автомобилей, такие как бампера, спойлеры,…
Недвижимость
Стартовал первый этап реставрации Казанского архиерейского подворья Стартовал первый этап реставрации Казанского архиерейского подворья
Правообладатель памятника начал изучение его особенностей для разработки проекта реставрации. Подробнее - в материале Planet Today. Казанское архиерейское подворье, расположенное по адресу: Ветошный переулок, 11, является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие выдало собственнику памятника разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ. Это стало…
Калькулятор неустойки по ДДУ поможет точно определиться с суммой Калькулятор неустойки по ДДУ поможет точно определиться с суммой
Часто случается так, что застройщик и дольщик не могут разделить свои полномочия, договориться об окончательном сроке строительства здания и разрывают все договоренности и общие дела. В большинстве случаев в подобной ситуации виноват именно застройщик, поэтому сегодня мы поговорим о том, как же должен вести себя…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.