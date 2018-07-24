Наталья Сергунина: Столица стала первым российским регионом с новым форматом закупок

В российской столице запущен пилотный проект, не имеющий прецедентов в стране. Речь идет об электронных конкурсах заказчиков, которые выступают новым способом проведения закупочной деятельности. Эту информацию сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Первого июля московские госзаказчики получили возможность проводить конкурсы в электронном формате. Процедура должна стать обязательной для всех уже первого января будущего года. Сейчас собираются заявки желающих участвовать в первых двух конкурсах в электронной форме. Если проект будет признан успешным, столичным заказчикам порекомендуют перейти на новый формат уже в сентябре.
В комментарии к событию глава московского Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил, что новый формат поможет расширить возможности работающих с госзаказчиками представителей бизнес-сообщества. Для последних уже организуют профильные обучающие семинары.
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