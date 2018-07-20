Соглашение между инвесторами ОАЭ и Tkeycoin укрепляет доверие к криптовалюте

Проект Tkeycoin DAO укрепляет репутацию и доверие на криптовалютном рынке. Этому процессу помогло соглашение между инвесторами ОАЭ и Tkeycoin. В момент временного затишья на рынке, сообщает ИТАР-ТАСС (http://tass.ru/novosti-partnerov/5377249), 9 июля состоялась сделка с арабскими предпринимателями, общий объем которой составил $12 млн. По оценкам специалистов, она может стать главным драйвером роста активов TCD.
О надежности активов Tkeycoin и росте цены на криптовалюту до $10-14 в течение 24 месяцев после выхода на международные биржи в криптовалютном сообществе сложилось положительное мнение за текущий год. Сейчас Tkeycoin торгуется в рамках публичной эмиссии проекта по льготным условиям и находится на фиксированной отметке $1.
Пока у инвесторов остается возможность купить криптовалюту по низкой цене с бонусом от 15%, увеличив свой инвестиционный портфель. Потенциальная выгода владельцев Tkeycoin, по прогнозам экспертов, при росте до $14 может составить примерно 1200-1400%.
В III-IV квартале этого года финансовый криптовалютный сектор начнет оживляться, большинство перспективных компаний начнут восстанавливать темпы роста. Одним из лидирующих проектов, проводящих ICO на российском рынке, остается Tkeycoin DAO.
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