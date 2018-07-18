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Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

Среда, 18 Июля 2018 16:22
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС Фото из открытых источников

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.

 

Рост НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство.

 

Законопроектом также предлагается предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу, как сообщает ТАСС.

 

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

 

Страховые взносы

 

Законопроект также предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

 

"Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд рублей, в 2022 году в размере 1 трлн 16,27 млрд рублей, в 2023 году в размере 1 трлн 86,52 млрд рублей, в 2024 году в размере 1 трлн 171,41 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

 

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд рублей в 2019 году и на 554,1 млрд рублей в 2020 году, подсчитали авторы законопроекта.

 

Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее действие прекращается с 2021 года, что увеличило бы нагрузку на работодателей до 34%. Таким образом, установив новый тариф в 30%, правительство РФ предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем.

 

Поправки ко второму чтению

 

Ко второму чтению документа были одобрены поправки, которые продлевают на шесть лет - до 1 января 2025 года - действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно. Согласно ныне действующему законодательству, действие льготной ставки заканчивается в 2018 году. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа - эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года.

 

На период 2019-2024 годов продлеваются льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций. Тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование составят 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - 0%.

 

Уточняется порядок определения налоговой базы при реализации товаров, работ или услуг с учетом субсидий, предоставляемых федеральным или региональными бюджетами в связи с применением налогоплательщиком скидок на цену этих товаров, работ или услуг.

 

С 1 января госкомпании не смогут включать НДС по отдельным покупкам в свои затраты и закладывать их в себестоимость товаров.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги налоги
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