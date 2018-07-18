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Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума

Среда, 18 Июля 2018 08:13
Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Фото из открытых источников

Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина США.

 

Как уточняет ведомство, в мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд.

 

В апреле РФ сократила объем вложений до $48,7 млрд, в марте эта сумма составляла $96,1 млрд, сообщает ТАСС. Сейчас на 30-м месте в списке находится Чили, чей объем вложений в мае составил $30,2 млрд, а данные по вложениям России уже в него не входят.

 

Иностранные государства владели в мае 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,213 трлн, тогда как в апреле 2018 года эта же цифра составляла $6,169 трлн.

 

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги США и Россия последние новости
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