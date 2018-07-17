Арабы заработают на Tkeycoin

Как сообщила пресс-служба российского стартапа TkeycoinDao, им была успешно достигнута договоренность по продаже части его активов инвестиционному холдингу из ОАЭ.
Перед принятием решения арабские инвесторы полтора месяца внимательно изучали и обсуждали детали перспективного проекта, анализировали его технологические новации, нынешнюю позицию и долгосрочные перспективы. Как отмечают «Вести Финанс» (https://www.vestifinance.ru/articles/104001), сумма закрытой сделки составила 12 млн. долларов.
Размер первого транша составит 4 млн. долларов. Его перечислят в первых числах третьего квартала 2018 года. Также TkeycoinDao в течение двух лет будет распоряжаться офисом в DMCC BusinessCentre и может рассчитывать на финансовую поддержку деятельности по развитию проекта в Дубай на тот же срок.
Перечисленные выше обстоятельства поспособствуют тому, что TkeycoinDao решит задачу по увеличению капитализации посредством прямого привлечения крупного иностранного бизнеса в качестве инвесторов и резкому ускорению позитивной динамики курса криптовалюты Tkeycoin. Первые лица компании уже подтвердили эту информацию.
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