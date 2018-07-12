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Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Четверг, 12 Июля 2018 16:37
Путин подписал указ о продлении контрсанкций Фото из открытых источников

Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

 

Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.

 

Как отмечали эксперты, этот шаг не скажется на ценах и инфляции, сообщает РИА Новости.

 

В августе 2014 года Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

 

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Экономика
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