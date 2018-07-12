Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.
Как отмечали эксперты, этот шаг не скажется на ценах и инфляции, сообщает РИА Новости.
В августе 2014 года Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.
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