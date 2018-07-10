Наталья Сергунина сообщила, что в Москве растет розничный товарооборот

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Замградоначальника столицы Н.Сергунина прокомментировала актуальные показатели розничного товарооборота в мегаполисе.

Девятого июля пресс-служба московского ДЭПИР распространила информацию о том, что в период январь-май розничный товарооборот в городе прибавил 5,1% в сравнении с тем же пятимесячным периодом с начала прошлого года. Об этом информирует ТАСС.

Как рассказала Н.Сергунина, за отчетный период розничная торговля в российской столице продолжила демонстрировать рост и достигла 1,87 триллиона рублей.

Если сравнивать с теми же пятью месяцами со старта прошлого года, торговый оборот продовольственных товаров в Москве отметился ростом на 5,7% (в текущих ценах), а непродовольственных — на 4,4%, — констатировала госпожа Сергунина.