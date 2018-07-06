Позитивная динамика Tkeycoin DAO свидетельствует о надежности проекта

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Tkeycoin DAO, находящийся на этапе ICO, демонстрирует позитивную динамику развития. Это, наряду с наличием уникальных технологических решений, свидетельствует о надежности и жизнеспособности проекта.

В недавно опубликованном обзоре, посвященном вызывающей серьезный интерес у инвестиционных банков, фондов и крупных компаний разработке, издание Hi-News (https://hi-news.ru/business-analitics/pochemu-na-ico-tkeycoin-stoit-obratit-vnimanie.html/) назвало Tkeycoin DAO одним из наиболее зрелых и перспективных проектов в криптовалютной индустрии.

Уже не удивляет, что в сфере профильных разработок, обеспечивающих абсолютную безопасность всех типов платежей и защиту сохранённых данных внутри системы, высочайший комфорт и контроль управления активами, команда Tkeycoin DAO является безоговорочным лидером. В числе собственных разработок Tkeycoin – ультрасовременный криптографический блокчейн протокол, система шифрования, система защиты blockchain сети на базе искусственного интеллекта и ещё целый ряд уникальных технологий. Стабильному росту криптовалюты в рамках ICO и доверию со стороны инвесторов способствует тотальная открытость команды.

Неординарный проект, ключевая цель которого – внедрение блокчейна во все сферы деятельности современного общества, безусловно, ждет блестящее будущее, уверены эксперты.