Пятница 06 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Макроэкономика» В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны

В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны

Пятница, 06 Июля 2018 08:10
В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны Фото из открытых источников

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает с пятницы в силу.

 

Как заявил ранее лидер США, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения Вашингтона, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

 

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год, сообщает ТАСС.

 

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

 

Торговая война

 

Обострение противоречий произошло вскоре после того, как Китай и США, казалось бы, добились определенного прогресса на переговорах по устранению торгового дисбаланса. С 17 по 18 мая в Вашингтоне прошли двусторонние консультации, в ходе которых был достигнут консенсус по вопросу принятия мер, направленных на ослабление экономической напряженности между двумя странами. Китайские представители тогда подтвердили готовность увеличить объемы закупок американских товаров.

 

Затем в начале июня последовал визит в Китай американского министра торговли Уилбура Росса. Пекин охарактеризовал переговоры с участием Росса как позитивные и способствующие "конкретному прогрессу". Тем не менее уже через полторы недели после этого Трамп объявил, что утвердит введение 25%-ных пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд. При этом часть из этих таможенных сборов применительно к продукции на сумму в $34 млрд начинает взиматься уже сейчас, а сроки применения аналогичных пошлин к еще 284 наименованиям китайской продукции на сумму $16 млрд пока не уточняются.

 

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае - 2025". Как пояснили в аппарате Роберта Лайтхайзера, представителя США на торговых переговорах, в список вошли 1102 отдельные тарифные позиции - пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

 

Ответные меры Китая

 

В ответ на действия Трампа власти Китая предупредили, что зеркально введут с 6 июля пошлины на сумму $34 млрд на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты из США. В перспективе сумма этих сборов должна достичь $50 млрд. Отмечалось, что дата введения пошлин на другие категории товаров из этой страны станет известна позже.

 

При этом Пекин неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в увеличении пошлин на продукцию и услуги из Соединенных Штатов и никогда не будет выступать в качестве инициатора их введения. Как сообщили в среду в комитете по таможенному регулированию при Госсовете КНР, власти Китая "никогда не нанесут удар первыми, это исключено".

 

Между тем, как утверждает газета The Wall Street Journal, позиция председателя КНР Си Цзиньпина "делает более вероятной болезненную схватку". Согласно данным издания, лидер Китая на состоявшейся 21 июня закрытой встрече с примерно 20 главами преимущественно американских и европейских транснациональных корпораций сигнализировал о готовности "нанести удар" в ответ на вводимые Соединенными Штатами пошлины. В соответствии с информацией The Wall Street Journal, Си Цзиньпин является сторонником жесткого подхода к протекционистским решениям США в сфере экономики.

 

Возможные последствия

 

Со своей стороны газета The Washington Post не исключает, что уже в ближайшее время может развернуться "беспрецедентная торговая битва двух крупнейших экономик мира".

 

"<...> Аналитики опасаются, что этот конфликт может потрясти рынки, парализовать торговлю и подорвать связи между Соединенными Штатами и Китаем в то самое время, когда администрация [Трампа] стремится заручиться сотрудничеством со стороны Пекина применительно к Северной Корее", - пишет издание. По прогнозу газеты, "исход противостояния предсказать невозможно, так как ни одна из сторон не собирается сдаваться".

 

Обеспокоена вероятной угрозой для мировой экономики и газета The New York Times. "В то время как администрация Трампа вводит пошлины в отношении и союзников, и соперников, провоцируя широкие ответные меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может затруднить экономическое развитие", - указывает газета.

 

В свою очередь китайские эксперты считают, что позиция США неблагоприятна для самих американцев, а такая тарифная политика может привести к глобальной торговой войне. "В конечном итоге пострадают сам американский бизнес и потребители на внутреннем рынке страны, - приводит газета China Daily слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна. - Учитывая количество торговых трений, в случае недостижения компромисса под угрозу будет поставлена вся система мировой торговли".

 

"Очень жаль, что американское правительство пошло против своих обязательств перед ВТО [Всемирная торговая организация], в результате чего угрожает всей мировой торговле", - приводит издание слова члена Ассоциации международной торговли КНР Ли Юна. Этот специалист также отметил, что действия Соединенных Штатов "вызывают недовольство и гнев людей по всему миру".

 

Не только Китай

 

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к началу полномасштабной трансатлантической торговой войны. В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.

 

Тем не менее Трамп, судя по всему, приостанавливать торговые битвы в настоящее время не собирается. Как заявил на днях в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома, Евросоюз в сфере торговли, вероятно, оказывает на США негативное влияние, которое можно сопоставить с ущербом, причиняемым Китаем. "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, просто меньше, - убежден Трамп. - То, что они делали с нами, это ужасно".

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги США Китай торговая война
Главное за сутки
В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает с пятницы в силу. Как заявил ранее лидер…
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK. Также казнен бывший "военный министр" секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода…
У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия Сирийская арабская армия продемонстрировала журналистам огромный арсенал оружия, которое было изъято у боевиков. Такого арсенала, как отмечают оружейные эксперты, не увидишь больше нигде — речь идет о тоннах самых современных…
Читайте также
Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила две блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, строящегося на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Подробнее - в материале Planet Today. Работы выполнены в рамках…
На каких российских заправках недоливают топливо? На каких российских заправках недоливают топливо? Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. "За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив…
Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Основатель и еще совсем недавно глава Бинбанка Микаил Шишханов намерен и впредь поддерживать свое детище — пишет "Российская Газета", отмечая, что конкретные объемы поддержки будут регулироваться оценкой актуальной рыночной стоимости…
Тема дня
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?

В изрядно затянувшемся противостоянии между Россией с одной стороны и Украиной и потакающими ей стра...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Ни одна команда не сможет отправить сборную России домой.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Бизнес и производство
Несколько советов начинающим бизнесменам Несколько советов начинающим бизнесменам
Сегодня все больше российских граждан задумывается о создании собственного бизнеса. На такой шаг люди идут не только с целью укрепить свое финансовое положение, но еще и с намерением заниматься любимым делом. Однако на пути начинающих бизнесменов стоит множество препятствий, которые нужно осознавать и заведомо быть…
Одноточечные тензометрические датчики Одноточечные тензометрические датчики
Тензодатчики представляют собой датчики, служащие для преобразования величины вероятных и имеющихся деформаций в подходящие для определения электрические сигналы. Чаще всего подобные устройства применяются для производства весов. Основой конструкции датчика является тензорезистор, на который оказывается механическое давление, в итоге резистор выдает сопротивление, преобразовывающееся в импульс с…
Недвижимость
В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники
 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по…
Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков
Проблема замороженного строительства, для которого привлекались средства дольщиков, должна быть решена — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который поручил кабинету министров предпринять решительные меры для этого. Предполагается, что члены кабмина будут прорабатывать варианты решения проблемы дольщиков совместно с экспертами АО "ДОМ.РФ". Это подтверждается опубликованным…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.