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Владимир Ефимов: за первый квартал года экспорт Москвы составил более 3 трлн. рублей

Пятница, 22 Июня 2018 12:20
Владимир Ефимов: за первый квартал года экспорт Москвы составил более 3 трлн. рублей Фото из открытых источников

В Москве наблюдается поступательный рост экспорта. Комментируя ситуацию, лидер столичного ДЭПИР Владимир Ефимов сослался на предварительные данные, согласно которым экспорт за первые три месяца с начала года составил 3,1 триллиона рублей.

 

Относительно показателей аналогичного периода в 2017 году зафиксирован «прирост» в 24,6%. Управленец также рассказал, что объемы товарного экспорта за три первые месяца 2018 года увеличились на 27,8%, а экспорт услуг прибавил 11,2%.

 

В своем комментарии Владимир Ефимов рассказал о том, что высокотехнологичные отрасли показали самый поступательный и заметный рост. Речь идет об IT-индустрии, автомобильной и аэрокосмической отраслях. Как отметил руководитель Департамента, в конце прошлого года лидирующие столичные IT-компании добились увеличения экспортных объемов на 22,5%.

 

Если сравнивать первые кварталы прошлого и текущего года, то в отношении последнего отмечается рост в 33,6%.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Москва
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