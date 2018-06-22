Владимир Ефимов: за первый квартал года экспорт Москвы составил более 3 трлн. рублей

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В Москве наблюдается поступательный рост экспорта. Комментируя ситуацию, лидер столичного ДЭПИР Владимир Ефимов сослался на предварительные данные, согласно которым экспорт за первые три месяца с начала года составил 3,1 триллиона рублей.

Относительно показателей аналогичного периода в 2017 году зафиксирован «прирост» в 24,6%. Управленец также рассказал, что объемы товарного экспорта за три первые месяца 2018 года увеличились на 27,8%, а экспорт услуг прибавил 11,2%.

В своем комментарии Владимир Ефимов рассказал о том, что высокотехнологичные отрасли показали самый поступательный и заметный рост. Речь идет об IT-индустрии, автомобильной и аэрокосмической отраслях. Как отметил руководитель Департамента, в конце прошлого года лидирующие столичные IT-компании добились увеличения экспортных объемов на 22,5%.

Если сравнивать первые кварталы прошлого и текущего года, то в отношении последнего отмечается рост в 33,6%.