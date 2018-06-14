Как повышение ставки ФРС отразится на России?

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Повышение базовой процентной ставки, осуществленное Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки, скажется на экономике Российской Федерации разве что косвенным образом. Так считает Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

"ФРС США — это организация, на решения которой достаточно сложно повлиять из политической плоскости. То есть, стоит помнить о том, что решения ФРС принимаются в основном исходя из американских интересов. То повышение базовой процентной ставки, которое мы наблюдаем сейчас, представляет собой вынужденное решение, которое было спровоцировано "перегревом" рынка недвижимости", — цитирует специалиста ФБА "Экономика Сегодня".

Кроме риска повторения ипотечного кризиса, на решение ФРС повлиял резкий рост инфляции — в годовом выражении этот показатель составил 28%, а это, по словам Хестанова, довольно внушительная цифра для экономики США.

"Что касается связи между решением ФРС и позицией, занимаемой рублем, то эта связь, безусловно, существует, однако она очень слабая. Соответственно, никакого прямого влияния не будет. Но нужно учитывать тот факт, что позиция американского регулятора влияет на сырьевые рынки, то есть цены на сырье могут в некоторой степени просесть. И вот тут-то мы и ощутим воздействие на рубль", — добавляет эксперт.