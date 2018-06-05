Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Макроэкономика» Глава Ингушетии Евкуров налаживает экономические связи с ближневосточными странами

Глава Ингушетии Евкуров налаживает экономические связи с ближневосточными странами

Вторник, 05 Июня 2018 15:49
Глава Ингушетии Евкуров налаживает экономические связи с ближневосточными странами Фото из открытых источников

На Петербургском международном экономическом форуме-2018 (ПМЭФ-2018) состоялось обсуждение вопросов развития глобальной и региональной экономик с учетом непростой ситуации на Ближнем Востоке. Россия продемонстрировала свой интерес в укреплении собственных позиций в регионе, используя не только инструменты большой политики, но и диалог на межрегиональном уровне. Важно, что здесь упор делается на установление и укрепление конкретных экономических контактов северокавказских республик РФ со странами Ближнего Востока. 

 

И хотя бизнес-диалог между РФ и ближневосточными странами не был включен организаторами ПМЭФ-2018 в официальную деловую программу, в рамках форума ближневосточная проблематика оказала достаточно серьезное влияние на неофициальную часть повестки дня и риторику обсуждения экономических вопросов. В переговорах с делегациями представителей стран ближневосточного региона деятельное участие приняли главы и представители республик Северного Кавказа РФ.

 

Наибольшую активность в этом направлении проявляет Республика Ингушетия, которая стремится к установлению более тесного экономического взаимодействия с Саудовской Аравией и Катаром. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что на форуме намерение о встрече с рабочей группой по обсуждению инвестиционных и социальных проектов подтвердил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

 

Если говорить о связях Ингушетии с Саудовской Аравией, то республика еще в конце 2016 года предложила ближневосточным предпринимателям 20 инвестиционных проектов. Далее в начале 2017 года были озвучены планы Ингушетии по выводу местных фруктов, воды, мяса и меда на рынок Саудовской Аравии.

 

Эксперты отмечают, что Россия отдает на откуп северокавказским республикам межрегиональное сотрудничество с ближневосточными странами, помогая им укреплять связи с основными игроками региона. РФ намерена создать не только долгосрочные геополитические альянсы, но и наладить привлечение мощных инвестиций из стран Персидского залива. Россия сможет, развивая экономические, культурные и социальные проекты со странами Ближнего Востока, укрепить не только свое влияние в регионе, но и собственную динамику развития в этих странах.

 

Важно, что общность культуры и религии северокавказских республик с ближневосточными странами может стать фундаментом их сотрудничества. Об этом свидетельствует опыт Турции в продвижении собственных интересов в Македонии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине.

 

Следует отметить, что при реализации инвестиционных проектов игроки на рынке учитывают не только политическую стабильность и качество институтов, но и религиозные вопросы. В настоящее время у Евкурова продолжается конфликт в республике с частью традиционных исламских структур, имеющих поддержку традиционных суфийских орденов. Недавнее отлучение Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины Ингушетии напрямую противоречит национальным интересам РФ.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Экономика
Главное за сутки
МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. "Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет…
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…

Читайте также
Казахстан хочет "выехать" на своем бензине за счет российского Казахстан хочет "выехать" на своем бензине за счет российского Закрывая свой рынок для бензина из Российской Федерации, Казахстан руководствуется опасениями, согласно которым его собственное сырье может уходить в РФ из-за разницы в ценах. При этом, решение Казахстана никак не…
Сенатор Кавджарадзе: Более 300 тысяч муниципальных организаций в категории планово-убыточных Сенатор Кавджарадзе: Более 300 тысяч муниципальных организаций в категории планово-убыточных Как экономическая конкуренция, так и рынок в целом - важные системные институты России. Однако достижения в данной области были довольно скромными. В следствии этого присутствуют экономические и социальные потери общества,…
Названы реальные последствия снижения акцизов на бензин и дизтопливо в РФ с 1 июня Названы реальные последствия снижения акцизов на бензин и дизтопливо в РФ с 1 июня Резкое повышение стоимости топлива, зафиксированное в Российской Федерации в последние месяцы, потребовало решительных контрмер со стороны правительства, которое снизило акцизы на дизельное топливо и бензин. Сниженные акцизы, как сообщает информационный…
Юрий Дудь рассекретил свою зарплату на Sports.ru Юрий Дудь рассекретил свою зарплату на Sports.ru Самый популярный в российском сегменте Интернета интервьюер Юрий Дудь, совмещающий работу над шоу "вДудь" с деятельностью на посту главного редактора спортивного портала Sports.ru, ответил на вопрос, который он обычно задает…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
Мебель для офиса: какой она должна быть Мебель для офиса: какой она должна быть
В каждом офисе имеется набор мебели, который не только создает имидж компании, а также является обязательным рабочим инструментом для сотрудников. Сложно представить рабочий процесс без кресел или стульев, а также столов и шкафов для хранения документации. Требования к такой мебели достаточно высокие, так как она…
Как подобрать качественный сварочный аппарат Как подобрать качественный сварочный аппарат
Качественный сварочный аппарат является незаменимым средством на любой строительной площадке. Сейчас на рынке существует огромное множество таких аппаратов с различными характеристиками работы. Безусловно, профессиональному специалисту в этой сфере не составит никакого труда разобраться в столь широком ассортименте. Но, если вы всего лишь начинающий деятель сварочного…
Недвижимость
Аренда недвижимости в Крыму подорожала из-за открытия моста Аренда недвижимости в Крыму подорожала из-за открытия моста
Стоимость аренды жилья в основных туристических городах Крымского полуострова увеличилась почти на десять процентов за год. Специалисты говорят, что рост цен на долгосрочную аренду квартир и домов обусловлен открытием Крымского моста. Цены на аренду недвижимости, как отмечается, подскочили почти по всему Крыму — самое ощутимое…
Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи
Фасадам двух строений усадьбы XVIII века в 1-м Кадашевском переулке вернули исторический облик. Сейчас их занимает библиотека Третьяковской галереи. Подробнее - в материале Planet Today. Мосгорнаследие приняло реставрационные работы, которые проводились на фасадах строений 1 и 2 в 1-м Кадашевском переулке, 14/13. Они являются объектами…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.