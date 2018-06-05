Глава Ингушетии Евкуров налаживает экономические связи с ближневосточными странами

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На Петербургском международном экономическом форуме-2018 (ПМЭФ-2018) состоялось обсуждение вопросов развития глобальной и региональной экономик с учетом непростой ситуации на Ближнем Востоке. Россия продемонстрировала свой интерес в укреплении собственных позиций в регионе, используя не только инструменты большой политики, но и диалог на межрегиональном уровне. Важно, что здесь упор делается на установление и укрепление конкретных экономических контактов северокавказских республик РФ со странами Ближнего Востока.

И хотя бизнес-диалог между РФ и ближневосточными странами не был включен организаторами ПМЭФ-2018 в официальную деловую программу, в рамках форума ближневосточная проблематика оказала достаточно серьезное влияние на неофициальную часть повестки дня и риторику обсуждения экономических вопросов. В переговорах с делегациями представителей стран ближневосточного региона деятельное участие приняли главы и представители республик Северного Кавказа РФ.

Наибольшую активность в этом направлении проявляет Республика Ингушетия, которая стремится к установлению более тесного экономического взаимодействия с Саудовской Аравией и Катаром. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что на форуме намерение о встрече с рабочей группой по обсуждению инвестиционных и социальных проектов подтвердил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Если говорить о связях Ингушетии с Саудовской Аравией, то республика еще в конце 2016 года предложила ближневосточным предпринимателям 20 инвестиционных проектов. Далее в начале 2017 года были озвучены планы Ингушетии по выводу местных фруктов, воды, мяса и меда на рынок Саудовской Аравии.

Эксперты отмечают, что Россия отдает на откуп северокавказским республикам межрегиональное сотрудничество с ближневосточными странами, помогая им укреплять связи с основными игроками региона. РФ намерена создать не только долгосрочные геополитические альянсы, но и наладить привлечение мощных инвестиций из стран Персидского залива. Россия сможет, развивая экономические, культурные и социальные проекты со странами Ближнего Востока, укрепить не только свое влияние в регионе, но и собственную динамику развития в этих странах.

Важно, что общность культуры и религии северокавказских республик с ближневосточными странами может стать фундаментом их сотрудничества. Об этом свидетельствует опыт Турции в продвижении собственных интересов в Македонии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине.

Следует отметить, что при реализации инвестиционных проектов игроки на рынке учитывают не только политическую стабильность и качество институтов, но и религиозные вопросы. В настоящее время у Евкурова продолжается конфликт в республике с частью традиционных исламских структур, имеющих поддержку традиционных суфийских орденов. Недавнее отлучение Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины Ингушетии напрямую противоречит национальным интересам РФ.