Антон Редько, MUST: «В этом году мы создадим новый рынок финансовых продуктов»

Основатель и CEO платформы MUST, рассказал о трансформации своего автомобильного бизнеса в финансовую платформу на блокчейне.

Интервью с Антоном Редько прошло за кулисами Russian Blockchain Week, застать его в офисе или организовать личную встречу оказалось невозможно – команда проекта давно работает в авральном режиме и готовится к июньскому Token Sale и роуд-шоу в Европе и Азии.

- Проект MUST впервые громко заявил о себе в прошлом году, на сентябрьской выставке Комтранс-2017 – вы представили ряд интересных решений для рынка эксплуатации коммерческой техники, после чего наступило затишье. И вот, весной вы появляетесь с обновлённым продуктом под брендом MUST и заявляете о грядущем Token Sale и новой блокчейн-экономике. Давайте по порядку – как развивался ваш бизнес и откуда возник проект MUST?

- К 2007 году я успел получить достаточно опыта в продажах, от торгпреда и супервайзера до исполнительного директора, в разных торговых и производственных компаниях, чтобы зарегистрировать свой первый бизнес. Устав, печать и принтер составляли изначальный актив. Начал с реализации грузовой техники от калининградских партнёров, позднее смог выкупать её за свой счёт. В2013 году оборот компании составил 25 миллионов евро, и наша компания вошла в десятку крупнейших импортёров грузовой техники в России.

К тому моменту я уже осознавал, что торговля – это не моё. Она приносит деньги, но жить ради денег быстро надоедает, и ты теряешь интерес ко всему происходящему. Начиная с 2014 года, я не занимался оперативным управлением бизнесом. Я вернулся к компьютерам и интерфейсам, к проектированию – это увлечение красной нитью проходит через всю жизнь, с детства я увлекался компьютерами, программированием, дизайном и интерфейсами.

- Как эти увлечения нашли применение на рынке автотранспорта?

Сначала это была идея торгового портала. Я работал с системным представлением техники, и тогда зародилась идея создания единого стандарта коммуникаций для участников рынка. Мы исследовали людей, рынок, систематизировали формирование рыночных сделок и природу коммуникаций на рынке. В 2015 году я запустил проект портала COMTRANS, а название MUST появилось в 2016 году. К тому моменту я собрал команду менеджеров, которые занимались этим проектом. Сам я возглавлял эту команду и активно участвовал в развитии. Все решения и гипотезы часто тестировал самостоятельно.

В 2017 году мы представили пять решений – стандарт оцифровки, мобильное приложение для описания техники, систему оценки реальной рыночной стоимости и ликвидности, marketplace и аукцион. На выставке Комтранс 2017 это произвело фурор, нашим продуктом многие заинтересовались.

- Почему развитие не пошло дальше в этом направлении? Звучит это всё очень многообещающе.

- Назвать проект в том виде на 100% успешным не получалось по ряду причин. Первое – мы не смогли его монетизировать. Второе – в ходе множества экспериментов мы обнаружили, что продукты, на которые мы делали ставку – стандарт коммуникации, escrow, устранение асимметричности информации на рынке – в чистом виде для моно-рынка не работают. Эту модель нужно приземлять на несколько рынков, чтобы была трансграничность. Когда у нас возникает потребность находясь в России купить машину в Германии или, например, из находясь в Голландии покупать в ЮАР или США, тогда эта модель работает. Мы верифицировали её, но к тому моменту уже имели ограниченный ресурс и направление развивать не стали.

Тогда я остановил проект и очень сильно сократил количество людей, которые работали. Я снова занялся исследованиями и стал изучать проблематику рынка – как можно применять наши наработки и кому они могут помогать. В ходе анализа всех разработок я выявил самую большую проблему – дефицит финансирования. И эту проблему мы сейчас решаем.

- Как вы пришли к работе с блокчейном и почему делаете на него ставку в дальнейшем развитии?

В 2016-м мы начали примерять блокчейн применительно к своим наработкам. Тогда зазвучала идея электронного ПТС в обсуждениях, и когда в 2017 году мы завершили проект MUST Escrow и MUST Marketplace, углубились в изучение технологии. Скажу честно, первой идеей было собрать денег на ICO для дальнейшего развития проекта MUST в том виде, в котором он жил тогда. Но слава богу, ума хватило этого не делать. Когда я зашёл на территорию блокчейна, встретил на пути очень разумных людей, которые показали мне очень правильный вектор развития. Это технология, которая разрушает привычные связи, разрушает привычную экономику. Она создаёт совершенно новые экономические стимулы и социально-экономические модели. Я в тот момент и определений таких не знал.

Я воспринимаю блокчейн как инструмент моделирования социально-экономических систем. Это шикарный инструмент для построения большого количества изящных моделей, я был в восторге, когда понял и осознал это. У меня ломалось сознание, когда я на блокчейн примерял процессы классической экономики, вплоть до головных болей. Но в то же время я понимал, что это момент переосмысления всего сущего, всего, что происходит в мире. Раньше доверия не было, а теперь есть абсолютное доверие – от этого меняются все процессы.

Сегмент, в который я вложил 10 лет своей жизни, можно поставить с ног на голову и заставить его работать. Можно обеспечить кратный рост ВВП через развитие микро-, малых и средних предприятий. Для меня это сейчас ясно как Божий день, и, конечно, хочется это делать. С каждым пройденным шагом всё яснее, какая нужна команда, какие нужны ресурсы, чтобы достичь цели. Я уверен, что через год мы будем говорить о том, чтов ходе реализации были корректировки и изменения в структуре продуктов, но уже будет миллион человек, благодарных пользователей платформы MUST.

- Какие цели вы перед собой ставите и какие планы по развитию проекта сейчас?

- План у нас простой – запустить платформу токенизации активов ММСП и вывести ее на мировой рынок. Если говорить о планах, краткосрочных, то на ближайшие три месяца план – это успешно завершить Token Sale и собрать команду талантливых людей – разработчиков, продуктологов. У нас уже достаточно своих компетенций, есть критериальная матрица для подбора хорошей команды. В этом году, мы запустим биржу и станем маркетмейкерами, создадим новый рынок долговых финансовых инструментов. Это очень хороший бизнес, он колоссального размера – рынок огромный.

Финансовые цели – капитализировать компанию до одного миллиарда долларов к концу следующего года. Я сам поставил себе такую планку и считаю её реальной. И планка оборота в 40 миллиардов тоже реальна на 100%. Проект, который мы делаем сейчас, первый, но не единственный. Будет следующий, и он уже наполовину созрел. Это проект ценностной экономики – монет для ценностной экономики и всех механик взаимодействия. В основу проекта MUST мы заложим принципы токенизации километров и моточасов, и на этой основе построим внутреннюю монетарную систему. Потом она станет отдельным большим проектом, который я планирую на ближайшие три-пять лет.

* Платформа MUST - экосистема сервисов оцифровки, токенизации, управления, торговли активами и финансовыми инструментами микро-, малых, и средних предприятий.

Система мониторинга актуального состояния активов в режиме реального времени обеспечивает умных инвесторов достоверной информацией, необходимой для принятия решения об инвестировании в тот или иной актив.