Женский бизнес для повышения благосостояния простых людей

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Бизнес-леди, эксперты и политики со всего мира собрались на Международном форуме «Увеличение вклада женщин в экономический рост и благосостояние: создание благоприятного климата». Он прошел в северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.

Санкт-Петербург, 30 мая. Сегодня третью часть всех бизнесменов в мире составляют женщины-предприниматели. Существенная часть совокупного валового внутреннего продукта являются результатом работы представительниц прекрасного пола, которые сумели создать бизнес и добиться успеха. Эксперты прогнозируют, что повсеместное расширение экономических прав и возможностей женщин сможет увеличить мировой ВВП на 10-12%, пишет «Регион online».

На Форуме, организаторами которого выступила Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в сотрудничестве с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», собралось более двух сотен гостей. Политики, послы доброй воли, эксперты, бизнесмены и маркетологи со всего мира обсудили расширение экономических возможностей и прав женщин, проблемы потенциальных предпринимательниц, которые боятся начать собственное дело, а также рассмотрели практики и инструменты для опытных бизнес-леди, желающих вывести свой бизнес на мировой рынок.

Взаимодействие с ЮНИДО

На открытии Форума выступила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова.

- В прошлом году Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко поддержала площадку, посвященную женской теме, и одобрила сотрудничество с ЮНИДО. Теперь мы можем смело утверждать, что это решение было продуктивным! – сказала Карелова.

Также она подчеркнула, что команда объединения предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» работает и становится реальной опорой для женщин-предпринимателей со всей России.

О взаимодействии ЮНИДО и правительства РФ говорил и руководитель регионального подразделения ЮНИДО по Европе и Центральной Азии Яцек Цукровски. Он напомнил, что за последние 10 лет российская сторона передала организации порядка 23 миллионов долларов.

- Сегодняшнее событие, уверен, продолжит прокладывать непростой путь к улучшению экономической ситуации и повышению благосостояния людей, - добавил господин Цукровски.

В поддержку борьбы с нищетой

На одной из сессий Форума обсудили экономические права и возможности женщин. Предпринимательницы поделились собственными примерами преодоления барьеров, возникающих в бизнес-среде.

Посол доброй воли ЮНИДО по вопросам индустриализации в Африке и гендиректор инициативы «Made in Africa» Хелен Хай рассказала о своем опыте в Эфиопии.

- Мы открыли несколько производств и дали возможность получить работу более 10 тысячам человек. Это серьезные результаты! – поделилась Хелен Хай. – В современном мире именно работа помогает людям бороться с нищетой и делает их жизнь более благополучной.

Посол доброй воли ЮНИДО и главный исполнительный директор норвежской компании по производству одежды Janusfabrikken AS Янне Ванген Солхейм поддержала госпожу Хай. Она рассказала о предприятии в сфере обрабатывающей промышленности, которое возглавляет. Благодаря этому бизнесу люди получают работу, а окружающая среда – защиту.

- С помощью ЮНИДО я могу рассказать другим предпринимателям, какой путь я прошла, где оступилась и чем пожертвовала, - отметила госпожа Солхейм.

В заключительной части Международного форума участники поделились своими историями успеха и рассказали о сложностях вывода бизнеса на глобальный рынок.

В следующий раз политики, предприниматели, экономисты и маркетологи встретятся в начале осени на Втором Евразийском женском форуме. Он пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.