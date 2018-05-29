Пять соглашений о сотрудничестве с регионами было подписано московскими властями во время ПМЭФ-2018

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Площадка ПМЭФ-2018 была использована столичными властями для заключения пяти соглашений о сотрудничестве с регионами. Договоренности достигнуты с такими субъектами РФ, как Калининградская, Тамбовская, Кемеровская области, а также Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономные округи.

Форматом сотрудничества предусматривается использование портала поставщиков, на платформе которого размещают госзаказы. Датой создания сайта является 2013-й год, а регистрацию на нем прошло уже 92000 поставщиков. Большая часть из них является представителями МСБ. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Москва в последние годы вполне закономерно утвердилась в статусе российского лидера по темпам внедрения информационных технологий. Это вполне логично помогает развиваться столичной экономике.

Как сообщил глава московского ДЭПИР Владимир Ефимов, в главном городе нашей страны функционируют надежные и удобные электронные сервисы, помогающие формировать комфортную городскую среду. Они помогают жителям столицы высвобождать время для занятий бизнесом, отдыха, шоппинга и развлечений.