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MUST провёл последнюю презентацию проекта в России

Понедельник, 28 Мая 2018 15:25
MUST провёл последнюю презентацию проекта в России Фото из открытых источников

Команда проекта MUST провела заключительную публичную презентацию проекта для российской аудитории перед началом Toke Sale – в июне стартует роуд-шоу проекта в Европе, Азии и США, после чего штаб-квартира компании переместится в Лондон.

 

24 мая в рамках Russian Blockchain Week в Сколково прошла заключительная презентация платформы MUST для участников форума – профессионалов блокчейн-индустрии и инвесторов. CEO и основатель проекта Антон Редько рассказал о новых финансовых рынках, развитие которых обеспечит платформа MUST, перспективах финансирования сегмента микро-, малого и среднего бизнеса, и революционных финансовых инструментах и сервисах на базе токенизированных активов.

 

По словам Редько, отдача от мероприятия превзошла все ожидания: «Уровень гостей и участников в этом году очень высокий, много умных инвесторов – стратегически понимающих вектор развития рынка блокчейн и экономики. Мы получили большое количество качественных отзывов о проекте в ходе мероприятия, большой интерес проявили классические банки, инвестиционные компании и частные инвесторы, представители отрасли кредитования, а также потенциальные пользователи платформы – лизинговые компании, которые в частности смогут привлекать нерегулируемое финансирование и осуществлять рефинансирование портфеля».

 

В течение трёх лет проект MUST (Main Universal Standard of Transactions) работает над архитектурой и технологическими решениями платформы, которая решит ключевую проблему микро-, малых и средних предприятий во многих отраслях промышленности – дефицит доступного финансирования.

 

Платформа MUST, которую сейчас представляют широкой публике – это экосистема сервисов оцифровки, токенизации, управления и торговли активами и финансовыми инструментами микро-, малых, и средних предприятий. Система мониторинга актуального состояния активов в режиме реального времени, реализованная в платформе MUST, обеспечит инвесторов достоверной информацией, необходимой для принятия решения об инвестировании в тот или иной актив.

 

В начале года проект объявил о подготовке к проведению Token Sale (ICO). В настоящий момент формируется лист ожидания для крупных инвесторов и сбор предварительных заявок. До конца мая запланированы запуск мультиязычной версии веб-сайта и обновление  документации по проекту.

 

Антон Редько подчеркнул, что участие в этом форуме стало последним для проекта MUST публичным мероприятием на российском рынке: «Нам предстоит ряд двусторонних встреч с потенциальными крупными инвесторами, после чего мы начинаем работу с аудиториями и партнёрами в других странах».

 

В июне команда проекта планирует роуд-шоу по странам Европы и Азии. По окончании этапа привлечения финансирования центральный офис MUST откроется в Лондоне.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости бизнес
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