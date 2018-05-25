Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.
В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.
"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.
Путин призвал строить экономику доверия, сообщает РИА Новости.
Президент отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча "двадцатки" или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.
"Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. <…> Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", — отметил Путин.
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