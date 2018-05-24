Арабский рынок позитивно настроен по отношению к Tkeycoin

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Разработчиками отечественного криптовалютного проекта Tkeycoin продолжает фиксироваться стремительный рост его популярности за рубежом. Если на минувшей неделе зашла речь о сделке с Азией, то уже сейчас к Tkeycoin проявляют повышенный интерес Арабские инвесторы, которые уверены в возможности прибыльных и долгосрочных инвестиций, связанных с этим проектом.

Федеральное издание «Вести» (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017807), отмечало, что росту популярности Tkeycoin поспособствовал недельный обзор крипто-блогера Oussama B., который дал положительный прогноз касательно перспектив этого проекта. На сей момент видеоролик об этой амбициозной разработке посмотрело уже свыше 170000 жителей арабских стран.

Следует отметить, что ОАЭ заслуженно считаются привлекательной географической базой. Надежность местных инвесторов гарантируется поддержкой на государственном уровне.