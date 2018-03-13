Инвестиции в основной капитал в Москве по итогам минувшего года составили почти два триллиона рублей

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За минувший год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в Москве составил 1,972 трлн. рублей. Если сравнивать с 2016-м годом, то налицо рост на 12,8%. В сравнении с 2010-м годом наблюдается еще более впечатляющий рост — +76,6%! Об этом рассказывает портал Investmoscow.ru.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, в главном городе России поступательно реализуется программа развития и поддержки инвестиций. Местные власти, к примеру, стараются оказывать поддержку сектору промышленности и IT.

Как сообщил Владимир Ефимов (лидер московского ДЭПИР), в минувшем году были отмечены самые высокие темпы роста объема инвестиций в основной капитал столицы в сопоставимых ценах за последнюю пятилетку. К тому же, и эксперты, и предприниматели отмечают значительное улучшение делового климата в столичном мегаполисе.