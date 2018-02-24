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S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня

Суббота, 24 Февраля 2018 12:05
S&amp;P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня Фото из открытых источников

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до «BBB-». Об этом сообщается на сайте агентства.

 

Рейтинг страны в национальной валюте был также повышен с «BBB-» до «BBB». Улучшение наблюдается и в краткосрочных рейтингах по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Там показатели изменились с «B/A-3» до «А-3/A-2».

 

В S&P подчеркнули, что экономика России смогла адаптироваться к более низким ценам на сырье и международным санкциям благодаря взвешенной денежно-кредитной политике, пишет Газета.ру.

 

«Недавние отзывы лицензий ряда частных банков не подорвали финансовую стабильность, и мы наблюдаем ранние признаки восстановления кредитования», — говорится в заявлении агентства.

 

Ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги рейтинг

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