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Законодательство не успевает за «цифрой»

Пятница, 16 Февраля 2018 15:50
Законодательство не успевает за «цифрой» Фото из открытых источников

16 февраля генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин принял участие в сессии «Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования», которую провели на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

 

Участники дискуссии обратили внимание на тот факт, что российское законодательство не успевает за развитием цифровой экономики, и тем самым тормозит экономические и технологические процессы в стране, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

При этом многие нормативные акты, которые только предстоит принять в России, отлично работают в других странах. «Получается, что задача Агентства по технологическому развитию заключается не только в том, чтобы международные технологии приносить в Россию, но и заимствовать некоторые пункты законодательства, например, Израиля и Норвегии, которые без особых фантазий могли бы быть внедрены в Российской Федерации», - отметил Максим Шерейкин, рассказывая экспертному сообществу о совместном проекте ГК «Автодор» и Агентства по технологическому развитию по внедрению безбарьерной системы оплаты проезда на платных дорогах.

 

Генеральный директор АНО «АТР» отметил, что нужно быть смелее по части законодательных инициатив, которые касаются развития цифровой экономики. «Мне кажется, роль рабочей группы - делать наши предложения в каком-то смысле более радикальными. У нас возникли мысли: а почему бы базу персональных данных МВД не раскрыть для уполномоченных операторов? Хотелось бы, чтобы рабочая группа сказала: «А почему нет? Это бы существенно повысило качество сервиса и уровень распознаваемости!» А почему бы часть функций государственных не приватизировать для уполномоченных операторов - например, для операторов платных дорог? Потому что один из рисков проекта в том, что административные штрафы органы государственной власти будут плохо выписывать. Давайте мы приватизируем часть функций и наделим «Автодор» этими функциями! Мы об этом даже не подумали, а хотелось бы, чтобы те, кто находится в авангарде цифровой экономики, сказали бы: «Ребята, двигайтесь вперёд, в мире это уже работает», - резюмировал Максим Шерейкин.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Экономика

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