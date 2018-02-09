Сергей Кошевой раскрыл секрет успеха Зеленоградского муниципального округа Калининградской области в конкурсе «Бизнес-Успех»

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Всероссийский финал национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» прошел в Москве в минувшую среду. Результаты конкурса констатировали включение в число пяти сильнейших российских муниципалитетов дебютанта финала, которым стал Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. В общей сложности на успех претендовали 412 муниципалитетов, представляющих 78 субъектов РФ. Об этом проинформировал портал «Государственные Вести».

Инвестиционная привлекательность и надежность Зеленоградского округа не вызывают сомнений. Неслучайно, за прошлый год в него было направлено 4,8 миллиарда рублей инвестиций. Это превышает окружной бюджет в пять раз. Зеленоградск славится во всеми мире своими туристическими традициями и возможностями. TripAdvisor назвал Зеленоградск самым романтичным городом РФ, а Зеленоградский муниципальный округ был поставлен в рейтинге Forbes на третье место по отдыху в бархатный сезон.

Комментируя результаты конкурса, глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой заявил, что «залогом успеха стал диалог между бизнесом и властью». Управленец заострил внимание на том, что бизнесмены «вкладывают всю душу в свой город». Именно поэтому независимые эксперты удостоили столь высокой оценки работы Зеленоградской команды, состоящей из властей, бизнесменов, ветеранов и общественников.