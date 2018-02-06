Андрей Колесник: Путин своевременно одобрил снятие моратория на создание ОЭЗ в регионах

На прошлой неделе Ростов-на-Дону принял заседание Президиума Госсовета РФ. В его рамках российский лидер Владимир Путин позитивно оценил предложение губернатора Новгородской области Андрея Никитина отменить мораторий на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах нашей страны.
Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин получил от главы государства соответствующее поручение — проанализировать возможность отмены моратория. Также глава государства призвал правительство оказать поддержку МСБ, чтобы добиться повышения темпов роста промышленного сектора. Об этом информирует портал «Государственные вести».
В комментарии к новости депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник заявил, что Владимир Путин своевременно одобрил проект по реновации ОЭЗ. Это является доказательством того, что он замечательно ориентируется в экономических процессах и оперативно реагирует на внешние вызовы. По мнению эксперта, в условиях развязанной Западом санкционной войны, России нет смысла ставить на партнеров, которые предпочитают политические амбиции взаимовыгодному сотрудничеству.
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