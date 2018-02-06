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Андрей Колесник: Путин своевременно одобрил снятие моратория на создание ОЭЗ в регионах

Вторник, 06 Февраля 2018 14:01
Андрей Колесник: Путин своевременно одобрил снятие моратория на создание ОЭЗ в регионах Фото из открытых источников

На прошлой неделе Ростов-на-Дону принял заседание Президиума Госсовета РФ. В его рамках российский лидер Владимир Путин позитивно оценил предложение губернатора Новгородской области Андрея Никитина отменить мораторий на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах нашей страны.

 

Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин получил от главы государства соответствующее поручение — проанализировать возможность отмены моратория. Также глава государства призвал правительство оказать поддержку МСБ, чтобы добиться повышения темпов роста промышленного сектора. Об этом информирует портал «Государственные вести».

 

В комментарии к новости депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник заявил, что Владимир Путин своевременно одобрил проект по реновации ОЭЗ. Это является доказательством того, что он замечательно ориентируется в экономических процессах и оперативно реагирует на внешние вызовы. По мнению эксперта, в условиях развязанной Западом санкционной войны, России нет смысла ставить на партнеров, которые предпочитают политические амбиции взаимовыгодному сотрудничеству.

 

Наша страна способна добиваться поставленных целей даже в таких условиях, что доказывается впечатляющим ростом отечественного агросектора за последние годы.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Экономика

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