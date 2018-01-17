Медведев: Блокчейн станет частью повседневной реальности

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Криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, но технология блокчейн станет частью повседневной реальности, предположил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

Глава кабмина отметил, что в современной экономике "открываются новые конкурентные сферы, которые раньше трудно было даже представить", пишет ТАСС. "Например, возникла конкуренция частных электронных валют. Теоретики предсказывали это ещё в середине прошлого века. Тем не менее, это новый вызов и для правительств, и дня бизнеса, и, кстати, для экспертов", - сказал он.

Премьер указал, что в настоящее время "существуют самые разные подходы к криптовалютам - от запретительных до абсолютно либеральных". "И всех сегодня волнует вопрос - где предел этой криптовалютной гонке? Или, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?" - добавил он.

При этом Медведев провел аналогию с развитием технологии интернет, которую развивали в том числе и компании, давно ушедшие с рынка.

"Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится известный сценарий, который случился в начале 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология интернет не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль", - подчеркнул он.

"Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой они развиваются, - блокчейн - станет частью повседневной реальности", - резюмировал Медведев.