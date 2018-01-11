Основатели Tkeycoin об итогах конца прошлого года

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Основатели Tkeycoin подвели итоги конца минувшего года. По их словам, Tkeycoin сумел заинтересовать общественность своей идеей будущего блокчейн-проекта. Информация о нем появилась на официальном сайте криптопроекта — tkeycoin.com в конце октября 2017-го года, и уже за ноябрь-декабрь произошло множество событий, которые основатели, по их словам, даже не могли предполагать.

В результате они решили кардинально изменить стратегию развития проекта, и появление абсолютно нового Tkeycoin запланировано на 2018-й год. Как отметили основатели проекта, для них в качестве обязательного условия выхода на ICO выступает наличие работающего прототипа — MVP, потому как они не намерены выходить с сырым продуктом.

Итоги ноября-декабря 2017 года:

1. Цена токена выросла с $0,059 до $0,574;

2. Состоялась закрытая встреча с инвесторами;

3. Был внедрен стандарт шифрования RSA + Iron Atom Technology;

4. Стратегия проекта Tkeycoin DAO была кардинальным образом изменена;

5. Был разработан новый личный кабинет участников сети Tkeycoin;

6. Было принято решение — создавать продукт на основе собственного блокчейн-протокола и криптовалюты Tkeycoin (TYC).

7. Выпуск токенов TKEYCOIN DAO (TCD) будет произведен на основе криптовалюты Tkeycoin (TYC).

Основатели отмечают, что сейчас для них главной задачей является демонстрация сторонникам, инвесторам и сообществу блокчейн-технологий - цифры, фактические результаты, бета-продукт. В ближайшие десять дней Дневник проекта Tkeycoin DAO будет размещен в Твиттере и ВКонтакте.

Стоит добавить, что эксперты дают положительные прогнозы относительно Tkeycoin и отмечают возможность роста токенов на бирже ICO до 12700%.