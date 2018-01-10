В России делают первые шаги по контролю криптовалют

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Тот факт, что майнинг (добыча) криптовалют становится все более распространенной среди граждан Российской Федерации деятельностью, совершенно закономерно привел к тому, что правовым регулированием этой области заинтересовалось государство. Такое заявление сделал экономист Дмитрий Адамидов.

"Слухи о регулировании майнинга вызвали широкий резонанс в соответствующей среде, однако на самом деле ситуация является вполне стандартной. Государство должно получать налоги от любой коммерческой деятельности, поэтому майнинг здесь не является каким-то исключением. Да, майнинг криптовалют — это новый тип коммерческой деятельности, поэтому до недавнего времени он не регулировался, но сейчас, когда шаги в этом направлении все-таки предпринимаются, не нужно паниковать", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Экономист отмечает, что в правовом регулировании майнинга все же есть некоторые довольно сложные моменты, обусловленные самой сутью криптовалют. Последние, напомним, все еще существуют вне правового поля, поэтому налогообложение их добычи может быть нетривиальной задачей.

"Нельзя просто взять и обложить майнинг налогами, потому что криптовалюты не регулируются государством, в этом их ключевая особенность", — добавляет Адамидов.