Какой дефицит бюджета будет в России в 2017 году?

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Стало известно, какой дефицит федерального бюджета ожидается в 2017 году.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что он составит 1,8% ВВП.

"По плану мы имели дефицит в текущем году 2,5%. Реально мы оцениваем - около 1,8% ВВП", - сказал он.

Верхний этаж бюджетной системы РФ в 2017 году характеризовался жесткой консолидацией: расходы федерального бюджета были сокращены более чем на четыре процентных пункта ВВП — с 19,8% в 2016 году до 15,7% по итогам одиннадцати месяцев 2017 года. На фоне некоторого сокращения доходной части удалось резко сократить дефицит — на конец ноября он составил 532 млрд рублей (0,7% ВВП) против трех триллионов рублей (3,5% ВВП) в прошлом году.

В декабре происходит традиционный всплеск расходных ассигнований, превышающий наличные доходы, так что дефицит в декабре существенно увеличивается.