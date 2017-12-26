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Созданы шесть новых ТОРов в моногородах нескольких регионов России

Понедельник, 25 Декабря 2017 14:38
Созданы шесть новых ТОРов в моногородах нескольких регионов России Фото из открытых источников

В моногородах нескольких регионов европейской части России будут созданы шесть территорий опережающего развития (ТОРов). Постановление об их создании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

 

Об этом Медведев рассказал на встрече с вице-премьерами.

 

Речь идет о Котовске, Невинномысске, Кондопоге, Чистополе, Зеленодольске и Нижнекамске.

 

"Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму в почти 50 млрд рублей. Но самое главное - это может быть окажется такой луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населенных пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или, как минимум, создаст какую-то деловую активность", - подчеркнул Медведев.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Россия

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