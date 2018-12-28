Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи".
Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится.
Уточняется, что оплате подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.
Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года, подчеркивает Интерфакс.
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