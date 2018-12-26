Вкусная экономия: 5 способов не переплачивать и быстро подготовиться к Новому году

Как весело провести зимние праздники и не разориться? Эксперты Moscow Business School делятся советами, как избежать лишних трат в Новый год. Подробнее - в материале Planet Today.
Обратимся к статистике. В среднем на празднование прошлого Нового года у россиян ушло 14 192 рубля. На подарки — 5 295 руб., на продукты —4 810 руб., на турпоездки, елки, рестораны — 4 087 руб.
В этом году, по данным TDI, россияне готовы потратить на подготовку к 31 декабря немного больше — 15 000 рублей.
Большинство людей совершает ошибки при покупке елочных игрушек, гирлянд и аксессуаров. Несколько советов от MBS, как сэкономить на декоре дома:
- Купите вместо живой елки искусственную или поставьте хвойные ветки в вазы. Они создадут праздничную атмосферу по всей квартире, а не только в одной комнате.
- Устройте тематический Новый год. Например, в советском стиле: и детство вспомните, и не разоритесь на очередных елочных игрушках.
- Не перестарайтесь с декором. Достаточно повесить пару гирлянд, и ощущение праздника придет само собой.
- Не покупайте каждый год новую мишуру и елочные шары. Нужное настроение создаст и прошлогодняя гирлянда.
- Передайте украшение квартиры в руки детей. Они развесят по всему дому снежинки и повесят на елку самодельные игрушки.
Дом украсили, пора подумать над новогодним ужином. Поберегите свою печень и кошелек: исключите жирное и майонез, не готовьте кастрюли салатов, не покупайте много деликатесов. Выбирайте блюда с похожими ингредиентами или закажите доставку продуктов с рецептами. Тщательно составленное меню сэкономит несколько тысяч рублей.
Зачастую ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Одни пишут виш-листы (списки подарков), другие тонко намекают, а у некоторых есть хобби или необычные увлечения. По статистике 35 % россиян хотят получить на Новый год деньги, 15 % — ювелирные украшения, а 10 % рассчитывают на путешествие в качестве подарка.
Для начала, составьте список людей, которым вы хотите сделать сюрприз. Разбейте их на группы. Например, «родственники», «друзья», «знакомые», «коллеги». Установите для каждой группы бюджет — так вы не будете в ужасе от потраченных средств.
Внимательно выбирайте магазины, в которых покупаете товары. Следите за скидками и мониторьте цены. Многие используют хитрые маркетинговые приемы, чтобы завлечь клиентов. А если дарите презент после Нового года, купите его в начале января. В это время продавцы сильно сбрасывают цены. И не бегите в торговые центры прямо перед 31 декабря. Во-первых, того самого набора LEGO может уже не быть, а во-вторых, потратите кучу нервов и времени.
Давно не были в отпуске? Совместите приятное с полезным: отметьте 31 декабря за границей. Заранее выберите направление и проверяйте цены на билеты и отели. На Aviasales и Skyscanner часто бывают выгодные предложения, акции и скидки. Сэкономьте на багаже: не берите с собой огромный чемодан. Все самое необходимое можно провести в ручной клади.
Если идея провести праздники на море или в Европе пришла слишком поздно, подписывайтесь на паблики в соцсетях и мессенджеры с горящими турами и билетами. Но не забудьте разрешить им показ уведомлений, предложения быстро заканчиваются. Кстати, приятным подарком для коллег или знакомых будут новогодние открытки, отправленные из другой страны.
Не забывайте про бесплатные городские мероприятия. Посмотреть салют, покататься на коньках, погулять по украшенному центру, побродить по выставкам, сходить на ярмарку или сфотографироваться на фоне кремлевской елки — ничего не стоит. Зато аппетит нагуляете и съедите все оставшиеся дома салаты.
Счастливого Нового года и незабываемых эмоций в 2019 году!
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