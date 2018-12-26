Вкусная экономия: 5 способов не переплачивать и быстро подготовиться к Новому году

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Как весело провести зимние праздники и не разориться? Эксперты Moscow Business School делятся советами, как избежать лишних трат в Новый год. Подробнее - в материале Planet Today.

Сколько мы тратим?

Обратимся к статистике. В среднем на празднование прошлого Нового года у россиян ушло 14 192 рубля. На подарки — 5 295 руб., на продукты —4 810 руб., на турпоездки, елки, рестораны — 4 087 руб.

В этом году, по данным TDI, россияне готовы потратить на подготовку к 31 декабря немного больше — 15 000 рублей.

Украшать или не украшать?

Большинство людей совершает ошибки при покупке елочных игрушек, гирлянд и аксессуаров. Несколько советов от MBS, как сэкономить на декоре дома:

- Купите вместо живой елки искусственную или поставьте хвойные ветки в вазы. Они создадут праздничную атмосферу по всей квартире, а не только в одной комнате.

- Устройте тематический Новый год. Например, в советском стиле: и детство вспомните, и не разоритесь на очередных елочных игрушках.

- Не перестарайтесь с декором. Достаточно повесить пару гирлянд, и ощущение праздника придет само собой.

- Не покупайте каждый год новую мишуру и елочные шары. Нужное настроение создаст и прошлогодняя гирлянда.

- Передайте украшение квартиры в руки детей. Они развесят по всему дому снежинки и повесят на елку самодельные игрушки.

Хитрое меню

Дом украсили, пора подумать над новогодним ужином. Поберегите свою печень и кошелек: исключите жирное и майонез, не готовьте кастрюли салатов, не покупайте много деликатесов. Выбирайте блюда с похожими ингредиентами или закажите доставку продуктов с рецептами. Тщательно составленное меню сэкономит несколько тысяч рублей.

А что подарить?

Зачастую ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Одни пишут виш-листы (списки подарков), другие тонко намекают, а у некоторых есть хобби или необычные увлечения. По статистике 35 % россиян хотят получить на Новый год деньги, 15 % — ювелирные украшения, а 10 % рассчитывают на путешествие в качестве подарка.

Для начала, составьте список людей, которым вы хотите сделать сюрприз. Разбейте их на группы. Например, «родственники», «друзья», «знакомые», «коллеги». Установите для каждой группы бюджет — так вы не будете в ужасе от потраченных средств.

Внимательно выбирайте магазины, в которых покупаете товары. Следите за скидками и мониторьте цены. Многие используют хитрые маркетинговые приемы, чтобы завлечь клиентов. А если дарите презент после Нового года, купите его в начале января. В это время продавцы сильно сбрасывают цены. И не бегите в торговые центры прямо перед 31 декабря. Во-первых, того самого набора LEGO может уже не быть, а во-вторых, потратите кучу нервов и времени.

Новогоднее чудо

Давно не были в отпуске? Совместите приятное с полезным: отметьте 31 декабря за границей. Заранее выберите направление и проверяйте цены на билеты и отели. На Aviasales и Skyscanner часто бывают выгодные предложения, акции и скидки. Сэкономьте на багаже: не берите с собой огромный чемодан. Все самое необходимое можно провести в ручной клади.

Если идея провести праздники на море или в Европе пришла слишком поздно, подписывайтесь на паблики в соцсетях и мессенджеры с горящими турами и билетами. Но не забудьте разрешить им показ уведомлений, предложения быстро заканчиваются. Кстати, приятным подарком для коллег или знакомых будут новогодние открытки, отправленные из другой страны.

Бесплатный сыр не только в мышеловке

Не забывайте про бесплатные городские мероприятия. Посмотреть салют, покататься на коньках, погулять по украшенному центру, побродить по выставкам, сходить на ярмарку или сфотографироваться на фоне кремлевской елки — ничего не стоит. Зато аппетит нагуляете и съедите все оставшиеся дома салаты.

Счастливого Нового года и незабываемых эмоций в 2019 году!