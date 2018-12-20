Ожидается, что в будущем году цена ВТС поднимется до 200 тысяч долларов

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Рынок криптовалют привлекает внимание уже долгое время, многочисленные аналитики регулярно занимаются анализом, и высказывают свое мнение касательно различных криптовалют, которые в последнее время невероятно популяры. Разумеется, имеются слухи, которые активно обсуждаются пользователями. К примеру, стоит выделить заявление о том, что Центробанки в будущем году намерены перевести в биткоины около 20 процентов резерва.

Дарья Генералова – сооснователь ICOBox поделилась собственным мнением. Не так давно в Швейцарском управлении по надзору за финансовыми операциями уставили максимально допустимый предел криптоактивов от общего капитала банков страны. Показатель не превысил 4%, это притом, что Швейцария, как известно одна из стран, которая является лидером в криптоиндустрии. И в вопросах, связанных с подобной валютой, другие страны опираются именно на Швейцарию. Таким образом, в скором времени стоит ожидать, что многочисленные государства поступят аналогично, и отдельная часть денежных средств будет переведена.

Но вот что касается вышеупомянутых 4 процентов, то с большой долей вероятности регулятор брал в расчет текущий потенциал рынка. Но стоит при этом учитывать и возможности, с учетом общего кризиса, о котором было сказано уже довольно много. По заявлениям некоторых аналитиков, коллапс может повлиять на стоимость золота, цена его резко упадет. Некоторые сравнивают ситуацию с 2008 годом, когда экономический паралич поразил весь мир. В период на 2008 год, цена на золото снижалась до 700 долларов за унцию. В то время как до кризиса цена составляла тысячу долларов.

Таким образом, подобная ситуация потребует каких-либо действий, и один из рассматриваемых вариантов – это перевод части активов в биткоин. И по некоторым заявлениям, ни о каких 4% не идет и речи, сейчас фигурирует цифра в 20%. При этом обвал основного драгоценного металла спровоцирует рост криптовалюты, и по некоторым заявлениям стоимость может достигать 200 тысяч долларов.

Конечно, такая теория нашла как сторонников, так и тех, кто не верит, что ситуация сложится именно так. Именно поэтому возникает много споров, аналитики приводят всевозможные аргументы в пользу той или иной ситуации. Но все-таки большинство склоняется к тому, что данное предположение – это некий фантастический прогноз, и что вряд ли цена биткоина настолько поднимется, и не должно возникать проблем с ценами на драгоценные металлы. Данную информацию не стоит учитывать при принятии решений об инвестировании.