Завершился первый раунд финансирования российского проекта Vostok

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Состоялось закрытие первого инвестиционного раунда российского проекта Vostok.

Стартовал проект, основной целью которого является формирование основы цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных и внедрение блокчейн-технологий в бизнес и госуправление, с проектного сотрудничества с наиболее крупными организациями в РФ: Внешэкономбанком, Сбербанком, Трансмашхолдингом и Госкорпорацией Ростех. В рамках первого раунда финансирования инвесторы вложили $120 млн, а весь проект оценивается в $600 млн. Второй раунд запланирован на начало 2019 года.

Координацией сделки и ее структурированием занимается команда лондонской инвестиционной группы Dolfin (https://dolfin.com). Гендиректор компании Денис Наги рассказал, что в сотрудничестве с Vostok группой было предложено уникальное решение для рынка блокчейн-проектов. Для участия в первом инвестиционном раунде были приглашены инвесторы только с приоритетных для проектов рынков. Это объясняется тем, что важны не только большие денежные средства, но и опыт, а также желание использовать предпринимательские и проектные ресурсы.

Потенциал проекта высоко оценили инвесторы из России, Европы, Сингапура и Китая. Уже с будущего года решения Vostok намерены активно внедрять в рамках своих проектов отечественные, европейские и азиатские компании. Инвесторы учитывают, что универсальное блокчейн-решение Vostok востребовано государственными институтами, крупными корпорациями и может быть масштабно интегрировано.

Основатель и генеральный директор Vostok Александр Иванов подчеркнул: проект Vostok (https://vostok.io) помогает выстраивать инфраструктуру для цифровой экономики, находясь на стыке прорывных технологий – промышленного интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и распределенного реестра.