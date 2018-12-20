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Завершился первый раунд финансирования российского проекта Vostok

Четверг, 20 Декабря 2018 12:55
Завершился первый раунд финансирования российского проекта Vostok Фото из открытых источников

Состоялось закрытие первого инвестиционного раунда российского проекта Vostok.

 

Стартовал проект, основной целью которого является формирование основы цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных и внедрение блокчейн-технологий в бизнес и госуправление, с проектного сотрудничества с наиболее крупными организациями в РФ: Внешэкономбанком, Сбербанком, Трансмашхолдингом и Госкорпорацией Ростех. В рамках первого раунда финансирования инвесторы вложили $120 млн, а весь проект оценивается в $600 млн. Второй раунд запланирован на начало 2019 года.

 

Координацией сделки и ее структурированием занимается команда лондонской инвестиционной группы Dolfin (https://dolfin.com). Гендиректор компании Денис Наги рассказал, что в сотрудничестве с Vostok группой было предложено уникальное решение для рынка блокчейн-проектов. Для участия в первом инвестиционном раунде были приглашены инвесторы только с приоритетных для проектов рынков. Это объясняется тем, что важны не только большие денежные средства, но и опыт, а также желание использовать предпринимательские и проектные ресурсы.

 

Потенциал проекта высоко оценили инвесторы из России, Европы, Сингапура и Китая. Уже с будущего года решения Vostok намерены активно внедрять в рамках своих проектов отечественные, европейские и азиатские компании. Инвесторы учитывают, что универсальное блокчейн-решение Vostok востребовано государственными институтами, крупными корпорациями и может быть масштабно интегрировано.

 

Основатель и генеральный директор Vostok Александр Иванов подчеркнул: проект Vostok (https://vostok.io) помогает выстраивать инфраструктуру для цифровой экономики, находясь на стыке прорывных технологий – промышленного интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и распределенного реестра.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости инвестиции
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