Альпари удостоена премии "Финансовая элита России" в трех номинациях

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Российский финансовый рынок подводит итоги уходящего года, определяя при этом лучшие компании, которые вложили больше всего сил и стараний в его развитие. Независимые аналитики рассматривают деятельность каждого из признанных лидеров и амбициозных новичков, оценивают результаты и влияние работы предприятий на улучшение бизнес-среды в государстве.

В начале декабря состоялась очередная церемония награждения премией «Финансовая элита России». Заслуженные награды получили давно известные компании и проекты, которые лишь недавно, но достаточно громко заявили о своем выходе на рынок. Привычная активная деятельность позволила бренду Альпари получить во время подведения итогов текущего года награды сразу в трех номинациях.

Одним из призов оргкомитет премии отметил персональный огромный вклад владельца бренда Андрея Дашина в продвижение, развитие и становление российской юрисдикции рынка форекс. В очередной раз эксперты признали заметный вклад компании и владельца бренда в повышение конкурентоспособности, а также степени прозрачности российского рыночного сегмента.

Награда стала благодарностью Дашину за активное участие компании в разработке законодательных актов, регулирующих функционирование рынка Форекс в государстве, и в подготовке стандартов. Кроме того, лицензированный форекс-дилер ООО «Альпари Форекс» известен своей работой по проведению мероприятий, целью которых является популяризация торговли в рамках российской юрисдикции.

Награду получил бренд также за победу в номинации «Самый динамично развивающийся форекс-дилер». Следует отметить, что операционную работу компания начала лишь в июне 2017 года. Вручение в конце текущего года брокеру настолько престижной награды свидетельствует о том, что с самого начала деятельности компания ставит перед собой четкие ориентиры и выполняет поставленные задачи.

Премия подтверждает, что первые результаты впечатлили профильных специалистов. Соблюдая традиции бренда, «Альпари Форекс» принимает активное участие в развитии российского сегмента рынка, способствует повышению- торговой активности и финансовой грамотности населения. За сравнительно небольшой срок работы представители компании сумели провести более сотни просветительских мероприятий в российских вузах.

Вручением соответствующей награды организаторы премии поблагодарили бренд за благотворительную деятельность в российских регионах. Примечательно, что фонд «Альпари» получает награду в данной номинации третий год подряд. Комментируя принятое решение, члены жюри констатируют, что своей прозрачной и эффективной работой фонд формирует высокие стандарты. Также важно, что фонд оказывает помощь максимально адресно и выстраивает систему взаимодействия с предпринимателями и госструктурами для совместного достижения единой цели.