Военные пенсии: на что могут рассчитывать пенсионеры в 2019 году

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Не за горами 2019 год, а значит, совсем скоро жителей России ждут изменения. Изменения будут связаны как с повышением тарифов на коммунальные услуги, так и с увеличением размера пенсионного пособия бывшим военнослужащим. Вопрос только в том, как и когда поднимутся пенсии.

Пенсионная реформа в Российской Федерации коснется поэтапного повышения пенсионного возраста для гражданского населения страны. «Бывших» военных и работников силовых структур это не коснется, за ними останутся все имеющиеся на это время льготы. Вот тут имеется онлайн калькулятор и возможно рассчитать военные пенсии, а так же узнать последние новости.

По словам президента РФ Владимира Путина военные, работники силовых организаций и подразделений достойны того, чтобы получать хорошее пенсионное пособие. Поэтому правительство страны рассматривает вопрос о повышении размера пенсий для военнослужащих в общем на 6,3%. Однако планируется это сделать с 1 октября 2019 года. В.В. Путин поручил правительству взять этот вопрос под свой жесткий контроль.

Около 3 миллионов человек – люди, связанные с военной службой. К ним относятся действующие и бывшие сотрудники ВС, Министерства внутренних дели других организаций и формирований схожего характера, а также граждане, прошедшие военную службу во времена Великой отечественной войны. Расчет пенсий производится согласно занимаемой должности, звания и трудового стажа.

Кроме того, повышение пенсионных пособий военнослужащим может отмечаться благодаря трем составляющим:

увеличение денежного довольстия военнослужащим;

срок службы составляет более 20 лет;

увеличение понижающего коэффициента.

Рост пенсионных пособий – это не последнее, что ждет военнослужащих в наступающем 2019 году. Ожидаются дополнительные выплаты: социальные, возмещение вреда здоровью людям, получившим увечья во время службы и ставшими инвалидами.

Не стоит также забывать о том, что военные в отставке могут получать вторую «гражданскую» пенсию, если они официально трудоустроены.

Работа военнослужащих – это опасный труд, в результате которого можно либо получить увечья, либо вовсе лишиться жизни. В таком случае, родственники погибшего могут рассчитывать на то, что государство не оставит их в беде, и они смогут получить финансовую поддержку, то есть пенсию по потере кормильца вне зависимости от того, сколько сотрудник проработал в рядах вооруженных сил РФ.