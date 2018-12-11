Эксперты считают, что Tkeycoin станет одной из самых прибыльных криптовалют

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Криптовалюту Tkeycoin ждет значительное удорожание. Такой прогноз является результатом подписания соглашения между Tkeycoin и биржей EXMO на проведение листинга. До сих пор такое сделать не удавалось ни одному блокчейн проекту на этапе ICO.

Юридическая и техническая проверка на EXMO подтвердила безоговорочную надёжность и высокую доходность вложений в новый проект.

Эксперты рынка считают, что достичь стоимости в 400-450$ криптовалюте Tkeycoin не составит большого труда. Сейчас, на завершающей стадии эмиссии, активы Tkeycoin стоят 1$, но сразу после выхода на биржевой рынок курс токена резко увеличится.

Это обусловлено огромным количеством получаемых заявок от иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке серьезных объемов Tkeycoin.

И среди наиболее влиятельных покупателей выступают инвесторы из ОАЭ, часть из них имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, которая курирует российскую компанию.