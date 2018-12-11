Авито: «дружба на час» подорожала почти вдвое с начала года

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Эксперты Авито проанализировали рынок услуги «Друг на час» в России и выяснили, что с начала года ее цена выросла на 81% и составила в среднем 850 рублей в час к началу декабря. Дороже всего она стоила в июле и августе, после Чемпионата мира – в среднем 1 649 и 1 777 рублей за час общения соответственно. Подробнее - в материале Planet Today.

Спрос и предложение на услугу «Друг на час». Средняя стоимость

Услуга «Друг на час» на Авито получила широкую популярность. За период с января по ноябрь текущего года спрос на услугу и ее предложение увеличились примерно в 8 раз. Максимальные показатели наблюдались в сентябре – спрос превышал январский показатель в 8,5 раз, а предложение – почти в 11 раз. Вероятно, высоким показателям сентября услуга обязана вышедшей в конце августа обзорной статье на vc.ru, посвященной этой необычной деятельности.

В среднем стоимость услуги в ноябре составляла 859 рублей за час. Это на 81% выше, чем в начале года (475 рублей).

На графике видно, что, начиная с июля 2018 года, спрос и предложение на услугу начали расти вместе с ее стоимостью. Высокая популярность и распространенность услуги в то время связана с тем, что в России проводился Чемпионат мира по футболу, способствовавший новым знакомствам и общению. К тому же светлые летние вечера, отпуска и каникулы давали людям свободное время и буквально «подталкивали» заводить новых друзей и собеседников (а кто-то рассматривает эту услугу в первую очередь как способ подработать). Как раз на июль и август и пришлись самые высокие расценки за рассмотренный период – 1 649 и 1 777 рублей за час общения соответственно.

Начало декабря

4 декабря наблюдался значительный всплеск интереса к услугам «друзей на час»: спрос подскочил в два раза относительно 1 декабря. Объяснить такой рост популярности можно тем, что Meduza в этот день выпустила полноценный репортаж о специфической услуге, после чего читатели издания, очевидно, решили самостоятельно изучить подобные предложения.

Предложение услуг дружбы на час удивляет своим разнообразием. Интереснее всего изучать мотивы тех, кто выставляет такие объявления. Авторами движет и просто желание весело и беззаботно провести время, и искреннее стремление помочь разобраться в проблемах, и профессиональный интерес. Однако четкую границу между этими мотивами провести можно далеко не всегда.

В Москве 23-летний дипломированный философ Ярослав готов «рассмотреть вас изнутри, стать кожей вокруг вашей раны, помочь забыть о вымысле, в который погружена жизнь», но при этом есть вариант и «весело потусить так, будто завтра не наступит». Стоимость его услуги – 400 рублей в час.

В Ижевске за 1 000 рублей в час готов помочь выговориться 33-летний психолог Сергей.

Даниил сообщает, что «оплата его услуг зависит от того, насколько вам помогли и удовлетворили ваши потребности».

Александр из Иркутска с «выдержанным характером» готов сопровождать собеседника на мероприятия, помочь разобраться в себе или просто составить компанию за 888 рублей в час.

А в Саратове нашлось объявление, автор которого прямо пишет, что узнал об услуге из статьи и теперь сам захотел познакомиться с ней на собственном опыте.