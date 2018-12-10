Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Самую высокую пенсию в России выплачивают на Чукотке, а самую низкую получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
Как сообщили в ведомстве, средний размер пенсии на 1 июля текущего года на Чукотке составлял 25 тыс. 173 руб., а в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. 413 руб.
На втором месте рейтинга самых больших пенсий оказался Ненецкий автономный округ (22 тыс. 50 руб.), за ним расположилась Магаданская область — 21 тыс. 508 руб. На четвертом и пятом месте разместились Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ — 21 тыс. 342 руб. и 21 тыс. 8 руб. соответственно, пишет РБК.
«Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тыс. 144 руб.», — отметили в ПФР, уточнив, что до этого показателя не дотягивают пенсии в 46 регионах страны.
В тройку регионов с самыми низкими пенсиями, помимо Кабардино-Балкарии, попали Дагестан (11 тыс. 653 руб.) и Калмыкия (12 тыс. 137 руб.).
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