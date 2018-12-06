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C 1 января начнут действовать новые тарифы на жилищные услуги в Москве

Четверг, 06 Декабря 2018 15:08
C 1 января начнут действовать новые тарифы на жилищные услуги в Москве Фото из открытых источников

Правительство Москвы утвердило новые ставки на жилищные услуги в 2019 году. Изменения в стоимости жилищных услуг, которая не менялась с 2017 года, обусловлены изменениями в налоговом законодательстве и инфляцией, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

 

Таким образом, с 1 января 2019 года тариф на содержание жилого помещения увеличится в среднем на 1 руб. 90 копеек, а внос на капитальный ремонт – на 1 руб. 19 копеек. 

 

Незначительно возрастут и ставки платы за наем жилого помещения. В зависимости от вида аренды их рост составит от 35 копеек до 2 руб. 82 копеек.

 

Отмечается, что в июле 2019 года эти тарифы пересматриваться не будут.

 

Изменения в оплате за коммунальные услуги в 2019 году будут сохранены в рамках предельных параметров, установленных Правительством РФ. Так, с 1 января размер коммунальных платежей увеличится на 1,7%, а с 1 июля - не более чем на 4,8%.

 

Полностью сохранятся в будущем году все льготы граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. На социальную поддержку граждан по оплате ЖКУ бюджетом Москвы будет выделено 46,6 млрд. рублей.  

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости ЖКХ
 

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