Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

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Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК.

«В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. руб. и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тыс. руб. в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе», — отмечается в исследовании.

Лидером рейтинга среди регионов с самыми высокими зарплатами стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где более 27% работников зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказался Чукотский автономный округ. Там зарплату более чем в 100 тыс. руб получают 26% жителей. На третьей строчке расположился Hенецкий автономном округ, а на четвертом — Магаданская область.

Москва попала в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами. В столице более 100 тыс. руб. получают 17,6% работников. При этом годом ранее Москва занимала в этом списке третье место.

«Лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%», — выяснили исследователи.

Рейтинг с самыми низкими зарплатами возглавил Дагестан, где 46% работников получают зарплату менее 15 тыс. руб. За ним следует Карачаево-Черкессия (44%).

В целом по стране каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тыс. руб. в месяц. В 22 регионах России больше трети людей ежемесячно получают менее 15 тыс. руб. При этом зарплатой более 100 тыс. руб. (за вычетом НДФЛ) могут похвастаться 4,4% работников по всей стране.