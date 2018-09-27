Москва выделит на субсидии сельхозпроизводителям 124 млн рублей

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Субсидии фермерским хозяйствам Подмосковья будут увеличены. Вдвое вырастет субсидирование производителей молока. На одну треть увеличатся субсидии на развитие племенного животноводства. Такое решение принято Правительством Москвы по результатам встречи фермеров и представителей агрохозяйств с городскими властями.

Об этом сообщил в своем твиттер-блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Фермерские и подсобные хозяйства поставляют на рынок Москвы 85,3 тыс тонн продовольственных товаров, среди которых 29 тысяч тонн молока.

Городское правительство поддерживает фермеров через предоставление субсидий, на которые в период 2012-2017 гг выделено 469 млн рублей.

На недавней встрече в Префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов столицы фермеры и сельхозпроизводители попросили городское руководство о дополнительной поддержке. И город их услышал, приняв решение об увеличении субсидий. В 2018 году сумма субсидий сельхозпроизводителям составит 124 миллиона рублей.