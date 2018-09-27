Москва выделит на субсидии сельхозпроизводителям 124 млн рублей

Субсидии фермерским хозяйствам Подмосковья будут увеличены. Вдвое вырастет субсидирование производителей молока. На одну треть увеличатся субсидии на развитие племенного животноводства. Такое решение принято Правительством Москвы по результатам встречи фермеров и представителей агрохозяйств с городскими властями.
Об этом сообщил в своем твиттер-блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Фермерские и подсобные хозяйства поставляют на рынок Москвы 85,3 тыс тонн продовольственных товаров, среди которых 29 тысяч тонн молока.
Городское правительство поддерживает фермеров через предоставление субсидий, на которые в период 2012-2017 гг выделено 469 млн рублей.
На недавней встрече в Префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов столицы фермеры и сельхозпроизводители попросили городское руководство о дополнительной поддержке. И город их услышал, приняв решение об увеличении субсидий. В 2018 году сумма субсидий сельхозпроизводителям составит 124 миллиона рублей.
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