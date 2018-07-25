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Связной | Евросеть: болельщики «нарастили» коммерческие показатели компании

Среда, 25 Июля 2018 16:03
Связной | Евросеть: болельщики «нарастили» коммерческие показатели компании Фото из открытых источников

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года — с 14 июня по 15 июля — товарная выручка объединенной компании Связной|Евросеть в городах проведения игр выросла в среднем на 12%. Абсолютным лидером по приросту товарной выручки стал город Калининград с результатом +56%. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В тройку лидеров по приросту товарной выручки также вошли Ростов-на-Дону (+28%) и Самара (+14).

 

В период чемпионата мира по футболу резко возросли продажи дорогого сегмента смартфонов. Так, продажи смартфонов стоимостью свыше 30 тысяч рублей в среднем выросли в 10 раз в количестве и в 11 раз в выручке. Лидерство среди городов распределилось следующим образом: Калининград (в 17 раз в количестве и выручке), Казань (в 17 раз в количестве, в 16 раз в выручке), Саранск (в 15 раз в количестве и выручке).

 

Продажи смартфонов более высокого ценового сегмента (свыше 40 тысяч рублей) выросли в среднем в количестве на 105%, а в выручке на 100%. Тройки лидеров: Волгоград (239%, 231%), Калининград (225%, 220%), Сочи (188%, 178%).

 

Продажи премиум-смартфонов свыше 50 тысяч рублей увеличились в количестве на 158%, в выручке на 199%. Больше всего продажи приросли в Калининграде (в 13 и 17 раз),  Ростове-на-Дону (210%, 230%), Казани (144%, 180%)

 

Самыми популярными у болельщиков смартфонами за весь период Чемпионата мира по футболу стали Samsung Galaxy S8+, Apple iPhone X  и Honor 9 Lite.

 

В среднем прирост продаж смартфонов и телефонов составил 20%. Лидируют по приростам продаж по данному направлению Калининград (+108%), Саранск (+39%) и Казань (+32%).

 

За рассматриваемый период увеличились продажи аксессуаров в среднем на 31%.

 

Во время чемпионата мира из услуг наибольшей популярностью у болельщиков пользовались приёмы платежей (средний прирост +30%) и сервис и настройка (+33%).

 

«Успешные продажи во время чемпионата мира по футболу – это следствие удобного расположения салонов – в местах повышенного трафика, привлекательные магазины, качественное обслуживание и разнообразие товаров и услуг. Мы были готовы к росту трафика во время ЧМ 2018, поэтому получили более чем положительные коммерческие результаты», — подчёркивает Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании Связной | Евросеть.

 

Кроме того, в Калининграде приросла и кредитная выручка – на 210%. Средняя цена тоже пошла в рост и достигла  5 700 рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости Евросеть
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