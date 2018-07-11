Курс инвестора Марии Деригиной о доходных сайтах. Проводим проверку

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Сегодня многих людей не удовлетворяет их финансовое положение. Это и неудивительно, средняя зарплата, например, по России не превышает 30 000 руб., а при том, что она не растет ежегодно, то инфляция очень быстро обесценивает эту сумму.

В связи с этим поиск альтернативных способов заработка - весьма востребован и сейчас актуален как никогда. Благодаря интернету и современным технологиям, появилось множество способов дополнительно заработать, причем не выходя из дома. Поэтому сегодня я расскажу Вам про один проверенный и перспективный из них - про доходные сайты.

Один из основных критериев подбора доп. заработка - это возможность совмещения с основной деятельностью или с декретом, когда время на изучение новой сферы крайне ограничено. При наличии специализированных знаний, связанных с интернет-сферой заработать с помощью «всемирной паутины» не составляет никакого труда. Для этого существуют биржи фриланса, на которых размещено достаточно выгодных предложений по работе и информация обновляется там ежедневно, если не сказать ежечасно. Поэтому и конкуренция там высока, здесь важно быть специалистом да еще и желательно с опытом, подтвержденным кейсами.

Однако тем, кто не обладает достаточным багажом знаний в интернет-сфере, но имеет желание научиться и работать удаленно, то для таких людей есть альтернативный способ заработка, который также соответствует критерию работы по совместительству - это ведение своего сайта и пассивный доход на нем. Но, для того чтобы доход от сайта был действительно пассивным, необходимо подойти к этому вопросу с инвесторской точки зрения. Это означает, что всю рутинную работу можно и нужно научиться делегировать и в основном выполнять только контрольные функции.

Однако, как и всему новому и неизвестному, инвестированию в сайты нужно сначала обучиться. Вкладывать средства куда-либо без хорошего понимания темы не только страшно, но и опасно, я бы даже сказал безрассудно. Поэтому очень важно найти грамотного специалиста или действующий практический курс, который позволит изучить данную тему.

Занимаясь поиском обучения по сайтам, рано или поздно все сталкиваются с курсами Марии Деригиной. Это и не сложно, ведь в СНГ обучают сайтам единицы, и то у каждого спикера есть своя специализация и упор на что-то одно. Курс Марии выгодно отличается от других. За 2-3 года ее деятельности в мире обучения, через ее курс прошли сотни человек. Естественно, что у каждого осталось свое мнение и своя история. Поэтому многие интернет-порталы и форумы, в том числе и мы, решили провести независимое расследование и выяснить что скрывает Мария Деригина от обычных людей и в частности от ее учеников.

Мария Деригина утверждает, что в этом деле она с 2010 года и что это не единственный источник дохода. И только лишь сайты позволили ей выйти на доход в 15-20 тыс.долл. в месяц. Первая офисная работа Марии предполагала работу с сайтами, где она и разобралась с основами. Кроме покупки доходных сайтов, она также успешно инвестирует и в недвижимость. В ее распоряжении на данный момент 8 инвестиционных объектов недвижимости - это хостелы, студии и простые квартиры под аренду.

Это первое, что мы решили проверить, что оказалось не сложно - просто нашли сайт с ее объектами и позвонили по номерам, якобы как потенциальные клиенты, сразу же нам предложили подъехать на объекты и все посмотреть. Так что то, что на своих вебинарах она говорит, что живет в свое удовольствие за счет доходных сайтов, но и сдачи в аренду квартир - оказалось правдой.

Еще до обучения, при посещении первого бесплатного вебинара, многие видят ее скрины о доходах. На форумах, как показала практика, далеко не все верят в них. Мол, сегодня с помощью фотошопа скрины легко подделать даже школьнику. Однако у Марии Деригиной есть Ютуб канал, где практически в прямом эфире она заходит на свои аккаунты на биржах и показывает большой список заявок от заказчиков, статистику вывода денежных средств и другие показатели. Это позволяет не сомневаться в реальности существования прибыльного бизнеса на сайтах и в ее профессионализме. Конечно, видео сейчас тоже подделывают, но в данном случае съемка выполнена непрофессионально, так что это не тот случай.

Естественно, стоит еще один вопрос – зачем все рассказывать о секретах инвестирования в сайты?! Может она проводит курсы для других, чтобы заработать еще больше денег?! В сети множество разных мнений о курсе Марии. Есть как позитивные, так и негативные. Поэтому мы решили напрямую выборочно выйти на учеников и поспрашивать их. Так как обучение проводится ВКонтакте, то учеников мы соответственно искали именно там.

Сначала мы связались с Екатериной (https://vk.com/lovelyponchik). Она утверждает что действительно вышла на пассивный доход. Но говорит, что очень долго входила в тему, практически год. Сначала ей было сложно, но чем больше она разбиралась в нюансах, тем больше покупала сайтов. Вследствие этого ее прибыль стала расти. Ее первый сайт, который она купила достаточно дорого, за 55000 рублей, давно окупился и сейчас работает только в плюс. Пассивный доход Екатерины на сегодняшний момент составляет около 250 тыс. рублей. Поэтому она вполне рекомендует обучаться у Марии, и уверена, что плохие отзывы пишут те, кто не разобрался в теме и ждал, что все принесут на блюдечке. Лишь совмещая обучение и саморазвитие можно получить высокую прибыль.

Потом мы написали Андрею (https://vk.com/id34201854), который писал свой отзыв еще в 2016 году и почти не зарабатывал, чтобы узнать, изменилась ли у него ситуация. Как оказалось, на сегодняшний день он очень доволен, что попал к Марии Деригиной. Лишь совсем недавно он смог купить несколько сайтов. Пассивный доход, который составляет уже более 50 тыс. рублей, дают ему не только ссылки, но и клики (кто не в курсе, это заработок на РСЯ Яндекс и Гугл Адсенс). Да, он говорит, что конечно доход плавает, что показатели сайтов иногда меняются, но в любом случае, в целом он все равно постепенно растет. Андрей убедился, что сайты могут быть конкурентом арендной недвижимости и даже превосходить ее. Поэтому этот ученик также рекомендует Марии Деригину и ее курс.

Далее нам откликнулась Евгения https://vk.com/id103609935 она ещё на курсе купила 3 сайта и они у неё по немногу зарабатывают. Она пишет о том, что у неё было 3 сайта по стратегии под ссылки, но они приносили мало, она уже подумывала их продавать. Потом написала Марии, она дала советы и доход стал расти, за последние пару месяцев стал уже 17 тыс рублей, что уже не плохо. Собственно её совет, не бояться задавать вопросы по поводу своих сайтов, так как даже мелочь на первый взгляд может сильно влиять на доход. Она пишет, что нужно прямо на курсе покупать сайты и оптимально их настраивать под присмотром Марии - тогда вы получите нужный эффект и сможете это повторить в будущем.

(вот скриншот её последнего смс)

Далее нам ответила Валентина Терешкова. Ее отзыв мы нашли тут - https://youtu.be/bOMqaNrWh_0. Мы решили узнать, что изменилось с зимы. Оказалась, она уже удвоила количество своих сайтов, как под ссылки, так и под клики. Ее пассивный доход в месяц составляет около 4-5 тыс. долларов. Валентина говорит, что как только у Марии появится новый курс, она сразу же на него запишется, ведь новый курс – это всегда новая дополнительная информация. Эта ученица очень рекомендует обучение у Марии Деригиной.

Далее мы попали на ученицу Лану https://vk.com/id279191978 она писала в комментарии о том, что после курса Марии так и не смогла найти сайт, что все критерии завышены и найти сайты крайне сложно. Так же она говорила, что информация устарела и что курс был не эффективный. Мы ей написали и обнаружили, что она пошла на новый курс Марии и уже в поиске сайта, сейчас говорит, что была не права и готова действовать, но результатом пока похвастаться не может.

Ответила на наш запрос и Завьялова Елена (https://vk.com/elena_lid). Обучение она проходила в ноябре 2017 года. В процессе обучения она покупала сайты под ссылки, и уже к самым сильным добавила партнерки. Каждую неделю она зарабатывает пассивно около 12 тыс. рублей. Так как у нее всего несколько сайтов, она работу делает сама. Временные затраты – часа в день. Сейчас Елена записалась на дополнительный курс, чтобы быстрее масштабироваться и уже к концу лета получать 100 тыс. рублей в месяц.

Также нам ответила Ариша (https://vk.com/id17718421). Она прошла курс 2,5 года назад, когда еще вовсе не понимала ничего о сайтах и заработке на них. Ученица говорит, что пошла на курс только из-за фразы, что ''любая блондинка может понять устройство схемы заработка''. Ариша говорит, что благодаря тому, что после каждого урока делала домашние задания от Марии смогла быстро войти в курс дела, а многие другие за счет прогулов уроков и безразличию к домашним заданиям только жаловались. Конечно, в теории все казалось проще, чем на практике, ведь возникали скользкие моменты. Но Мария Деригина все эти моменты по требованию очень подробно объясняла.

Сразу после обучения ученица купила два сайта и добавила в биржи. Это позволило ей получать 32 тыс. рублей в месяц, что на 100% отбило затраты на курс. Сейчас она все полученные средства вкладывает в сайты с доходом под клики, ведь Гугл приносит доход в долларах. Интересно то, что Арина сказала, что их не бросили. Даже спустя столько времени, в группе обучения иногда публикуются новые фишки и бонусные видео.

Олег Хохлов также очень доволен обучением. После небольшой паузы после обучения резко вышел на доход в 350 тыс. рублей в месяц. Обучение он проходил в 2016 году, а за 2017-2018 года купил 20 сайтов. Олег утверждает, что далеко не все он разобрал в теме сайтов, ведь весь свой бизнес он делегировал. До конца 2018 года ученик планирует выйти на 1 млн. рублей в месяц. Его отзыв мы нашли тут - https://youtu.be/o7VbnmVTbfM.

Еще подробно нам ответил Сергей Белов (https://vk.com/id109465949). Прошел обучение он в конце 2017 года. За полгода он вышел на доход в 180-200 тыс. рублей в месяц. Весь свой бизнес он делегировал, поэтому вовсе не тратит время на работу с сайтами. Временные затраты идут лишь на поиск новых сайтов и их покупку. Сергей доволен обучением и даже не ожидал, что практически сразу отобьет стоимость курса. В будущем он планирует зарабатывать не только с ссылок, но и с адсенса и партнерок.

Конечно, мы сделали запрос многим ученикам, но далеко не все захотели отвечать посторонним людям. Некоторые просто говорили, что забросили тему инвестирования, так как нет времени заниматься этим вопросом. Но в одном я убедился точно: как бы не казалось, что курс Марии Деригиной и отзывы про нее – вранье, это не так. Ее скриншоты, ее видео-уроки, отзывы ее учеников - это все правда, это сегодня мы с Вами проверили. А значит на данный вариант дополнительного заработка действительно стоит обратить внимание. Во-первых потому что его можно совмещать с работой, учебой или декретом, во-вторых - можно начинать с самого нуля и результат все равно будет, если выполнять все задания и не лениться. И в-третьих, этот доход - пассивный и, как показывают отзывы, очень даже прибыльный. Это не очередной интернет-развод, это реальные инвестиции, которые могут приносить стабильный заработок в интернете.

А что важно для Вас? Довольствоваться привычными способами заработка или вкладывать в свое развитие и обучение и добиваться действительно впечатляющих результатов? Выбор за Вами!