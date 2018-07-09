Понедельник 09 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Финансы» Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев?

Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев?

Понедельник, 09 Июля 2018 14:01
Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев? Фото из открытых источников

Обсуждая пенсионную реформу, предложенную правительством Российской Федерации, многие скептики приводят в пример Европу, отдельные страны которой, как принято считать, являются настоящим "раем" для пенсионеров. Однако если попытаться разобраться в ситуации на более глубоком уровне, то окажется, что в "благополучной" Европе не все так идеально.

 

Возьмем, к примеру, Данию. По данным информационного ресурса politexpert.net, средняя пенсия пожилого жителя Дании составляет две тысячи восемьсот американских долларов. Действительно — весьма внушительная, по российским меркам, сумма.

 

Но тут стоит сразу же вспомнить о том, что Дания является одной из самых дорогих для жизни стран в мире, так что 2800 долларов в Дании — это совсем не то же самое, что 2800 долларов в России.

 

А если отбросить этот фактор и, например, задуматься о том, откуда берутся эти деньги, то окажется, что работающим жителям Дании приходится отдавать государству пятьдесят пять процентов заработанных денег в виде налогов. Да, налоги в Дании чрезвычайно высокие, и, к тому же, весьма комплексные — налогом облагается не только зарплата, но и, собственно, пенсия, а также любые другие источники дохода.

 

Пенсионный возраст в "райской" Дании, при этом, выше, чем предлагают ввести в РФ — то есть, датчане выходят на пенсию в 67 лет, вне зависимости от пола.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости Пенсии
Главное за сутки
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News. "Как вы знаете, за последний год было значительное…
Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo. По последним данным, по крайней мере 103 человека…
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона. Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще…
Читайте также
На каких российских заправках недоливают топливо? На каких российских заправках недоливают топливо? Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. "За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив…
Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Основатель и еще совсем недавно глава Бинбанка Микаил Шишханов намерен и впредь поддерживать свое детище — пишет "Российская Газета", отмечая, что конкретные объемы поддержки будут регулироваться оценкой актуальной рыночной стоимости…
Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится…
Тема дня
США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией

Лидер США Дональд Трамп не единожды акцентировал внимание на своей склонности к агрессивной политике...

Фото
А вы видели пик Большой Собаки? А вы видели пик Большой Собаки?

На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там, ...проволока, изолента...

- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Бизнес и производство
Бизнес-завтрак как эффективный формат деловых мероприятий. Мнение UBI Конференц Холла Бизнес-завтрак как эффективный формат деловых мероприятий. Мнение UBI Конференц Холла
Бизнес-завтраки – идея не новая, но от этого она не становится менее действенной для развития деловых связей. Дело в том, что на крупных деловых мероприятиях участникам не всегда удается пообщаться со своими коллегами, завязать новые знакомства и найти партнеров. Именно поэтому большой популярностью и начали…
Несколько советов начинающим бизнесменам Несколько советов начинающим бизнесменам
Сегодня все больше российских граждан задумывается о создании собственного бизнеса. На такой шаг люди идут не только с целью укрепить свое финансовое положение, но еще и с намерением заниматься любимым делом. Однако на пути начинающих бизнесменов стоит множество препятствий, которые нужно осознавать и заведомо быть…
Недвижимость
На торги выставлена часть площадей предприятия «Светлана» в Петербурге На торги выставлена часть площадей предприятия «Светлана» в Петербурге
27 июля на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) состоятся торги в рамках процедуры банкротства ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». Подробнее - в материале Planet Today. На продажу единым лотом выставлено два помещения 107,1 и 6,7 тыс. кв.м. Объекты расположены в одном из зданий завода «Светлана»…
В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники
 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.