Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев?

Фото из открытых источников

Обсуждая пенсионную реформу, предложенную правительством Российской Федерации, многие скептики приводят в пример Европу, отдельные страны которой, как принято считать, являются настоящим "раем" для пенсионеров. Однако если попытаться разобраться в ситуации на более глубоком уровне, то окажется, что в "благополучной" Европе не все так идеально.

Возьмем, к примеру, Данию. По данным информационного ресурса politexpert.net, средняя пенсия пожилого жителя Дании составляет две тысячи восемьсот американских долларов. Действительно — весьма внушительная, по российским меркам, сумма.

Но тут стоит сразу же вспомнить о том, что Дания является одной из самых дорогих для жизни стран в мире, так что 2800 долларов в Дании — это совсем не то же самое, что 2800 долларов в России.

А если отбросить этот фактор и, например, задуматься о том, откуда берутся эти деньги, то окажется, что работающим жителям Дании приходится отдавать государству пятьдесят пять процентов заработанных денег в виде налогов. Да, налоги в Дании чрезвычайно высокие, и, к тому же, весьма комплексные — налогом облагается не только зарплата, но и, собственно, пенсия, а также любые другие источники дохода.

Пенсионный возраст в "райской" Дании, при этом, выше, чем предлагают ввести в РФ — то есть, датчане выходят на пенсию в 67 лет, вне зависимости от пола.