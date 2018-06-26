Альпари Форекс: прозрачность и легальность работы на Forex

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Практически без контроля со стороны профильных госструктур в России на протяжении более чем 20 лет развивался рынок Форекс. За это время рыночные тенденции обрели четкие контуры, сформировались эффективно функционирующие механизмы, возникла атмосфера продуктивной деятельности. В прошлом году законодатели утвердили нормативную базу и составили правила, помогающие уберечь участников рынка от недобросовестных дельцов.

В разработке утвержденных законодательных инициатив принимали участие многие представители индустрии. Народные избранники задачами законов называли защиту прав потребителей финансовых услуг и развитие отечественной Форекс-отрасли. История функционирования российского сегмента рынка позволяет сказать, что компании-лидеры по собственной инициативе на протяжении долгого времени приближали завершение эпохи хаоса.

Улучшение рыночной среды и восприятия россиянами торговли на Форекс входит в список приоритетов бренда «Альпари», принадлежащего Андрею Дашину. Лицензию, позволяющую осуществлять брокерскую деятельность, компания «Альпари Форекс» получила одной из первых. Благодаря безупречной репутации брокер хорошо известен на мировом рынке и предоставляет услуги миллионам клиентов из разных уголков мира.

Специалисты компании активно занимаются популяризацией рынка Форекс. Среди прочего они принимают участие в бесплатных обучающих мероприятиях, где рассказывают заинтересованным согражданам о специфике работы на валютном рынке. Эта деятельность играет важную социальную роль, поскольку финансово грамотные россияне намного реже становятся жертвами мошенников.

Показательно, что всего за несколько последних месяцев представители брокерской компании приняли участие в более чем 60 бесплатных семинарах, делились с населением опытом на тренингах, организовывали образовательные проекты, выступали на других мероприятиях, в разных российских городах Казани, Новосибирске, Петербурге, Москве и пр. Часто в организационный комитет при подготовке массовых акций входили представители региональных бизнес-центров и ВУЗов, что также способствовало росту общественного внимания к Форекс-рынку, как к привлекательной сфере деятельности. Аналитики компании не только помогают клиентам осваивать финансовый рынок, но и часто в прессе и объясняют суть происходящих вокруг событий медианным россиянам.

Комментируя данное направление деятельности компании, генеральный директор ООО «Альпари Форекс» Гузель Мирзеева напомнила, что в России форекс-отрасль фактически находится в начале своего пути. Это значит, что репутация и перспективы развития целого направления непосредственно зависят от решений, которые принимаются участниками рынка, и активности клиентов.

С учетом специфики нынешней ситуации гендиректор брокерской компании предлагает добиваться улучшений. Мирзеева объяснила, что крайне важен рост вовлеченности граждан в торговую деятельность именно в российской юрисдикции. Добиться этого можно с помощью формирования в сознании населения понимания преимуществ отечественного сегмента. Также не следует недооценивать профессиональное обучение и создание привлекательных условий для участников рынка.